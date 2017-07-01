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«Нелюбовь» Андрея Звягинцева выиграла главный приз Мюнхенского кинофестиваля

1 июля
2017 год

Новости кино >>
1 июля 2017
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила главный приз на только что завершившемся международном кинофестивале в Мюнхене, сообщается на официальном сайте смотра.

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева выиграла главный приз Мюнхенского кинофестиваля

Александр Роднянский, продюсер фильма: «Мы очень рады победе нашего фильма на столь значимом кинофоруме, как 35-й фестиваль в Мюнхене. Талант Андрея Звягинцева, позволяющий рассказать многим знакомую историю кризиса семейных отношений свежо, эмоционально и глубоко, делает его фильмы универсальными, понятными в любой географической точке мира. Уверен, что успех фильма «Нелюбовь» на международных кинофестивалях способствует долгой жизни фильма и его прокатной судьбе».

Вместе с «Нелюбовью» в основном конкурсе CineMasters были представлены «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке, «Молодой Годар» Мишеля Хазанавичуса, «Роковое искушение» Софии Копполы и другие картины.

Кинофестиваль в Мюнхене (Filmfest München) ежегодно проводится с 1983-го года и является одним из крупнейших зрительских кинематографических событий в Германии. Главный приз международного конкурса кинофестиваля в Мюнхене (Arri/Osram Award) традиционно поддерживается двумя лидирующими немецкими компаниями – Arri (специализируется на производстве киносъемочного оборудования) и Osram (ведущий производитель светотехнического оборудования).
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«Нелюбовь» Андрея Звягинцева выиграла главный приз Мюнхенского кинофестиваля фотографии
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева выиграла главный приз Мюнхенского кинофестиваля фотографии
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева выиграла главный приз Мюнхенского кинофестиваля фотографии
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева выиграла главный приз Мюнхенского кинофестиваля фотографии
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