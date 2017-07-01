«Нелюбовь» Андрея Звягинцева выиграла главный приз Мюнхенского кинофестиваля

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева
получила главный приз на только что завершившемся международном кинофестивале в Мюнхене
, сообщается на официальном сайте смотра.
Александр Роднянский, продюсер фильма: «Мы очень рады победе нашего фильма на столь значимом кинофоруме, как 35-й фестиваль в Мюнхене. Талант Андрея Звягинцева, позволяющий рассказать многим знакомую историю кризиса семейных отношений свежо, эмоционально и глубоко, делает его фильмы универсальными, понятными в любой географической точке мира. Уверен, что успех фильма «Нелюбовь» на международных кинофестивалях способствует долгой жизни фильма и его прокатной судьбе».
Вместе с «Нелюбовью» в основном конкурсе CineMasters были представлены «Хэппи-энд» Михаэля Ханеке
, «Молодой Годар» Мишеля Хазанавичуса
, «Роковое искушение» Софии Копполы
и другие картины.
Кинофестиваль в Мюнхене (Filmfest München) ежегодно проводится с 1983-го года и является одним из крупнейших зрительских кинематографических событий в Германии. Главный приз международного конкурса кинофестиваля в Мюнхене (Arri/Osram Award) традиционно поддерживается двумя лидирующими немецкими компаниями – Arri (специализируется на производстве киносъемочного оборудования) и Osram (ведущий производитель светотехнического оборудования).
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