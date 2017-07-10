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Михаил Пореченков проведет «Горький fest»

10 июля
2017 год

Новости кино >>
10 июля 2017
В Нижнем Новгороде с 19 по 22 июля пройдет первый фестиваль современного российского кино «Горький fest», президентом которого стал актер Михаил Пореченков, сообщает пресс-служба смотра.

«Наша задача и наше большое коллективное желание – сделать по-настоящему зрительское событие, представить нижегородцам самое лучшее из актуального российского кинематографа. В этом году фестиваль будет коротким, но интенсивным – нас ждет насыщенная кинопрограмма, творческие встречи, дискуссии, презентации проектов. Мы надеемся, что зададим правильный ритм и что фестиваль станет ежегодной традицией и неотъемлемым частью культурной жизни города», – цитирует пресс-служба слова Пореченкова.

Михаил Пореченков проведет «Горький fest»

В программе смотра будут представлены как новые полнометражные картины, так и короткометражки, документальные фильмы и видео.

«Событие новое, поэтому мы позволили себе эксперимент и инновационный контент, соединив короткий и полный метр и представив его наравне в конкурсной программе «Встряска». Решение смелое и, возможно, дерзкое, но оно продиктовано нашим искренним желанием привлечь внимание к короткометражному российскому кино, в котором мы сегодня наблюдаем много ярких, отмеченных дарованием людей – тех, кто уже, мы верим, завтра будут снимать большое кино», – отметила продюсер фестиваля, режиссер Оксана Михеева.

Так, в программе «Встряска» будут представлены новая работа Сергея Лозницы «Кроткая», участвовавшая в конкурсе Каннского кинофестиваля, призеры «Кинотавра» – фильмы «Турецкое седло» и «Блокбастер», показанная на Московском кинофестивале лента Вадима Перельмана «Купи меня», дебют Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова, «Софичка», короткометражные ленты «Маленький поезд» Тамары Дондурей, «Молоко» Дарьи Власовой, «Не для речи» Алисы Хмельницкой, экспериментальная работа Дмитрия Мамулии и его ученицы Валентины Антоновой «Непрекращаемый разговор. Мамлеев» и другие работы.

Михаил Пореченков проведет «Горький fest»

Во внеконкурсной программе «Из Горького» будут представлены работы известных кинематографистов, родившихся или получивших образование в Нижнем Новгороде. В первый год работы фестиваля свои картины покажут Оксана Михеева, Александр Велединский и актриса Наталья Павленкова.

Другая специальная программа «В Горький» будет состоять из гала-премьер российских фильмов, которые еще не демонстрировались в Нижнем Новгороде. Это «Амун» Анара Аббасова, «Тень» Дмитрия Светозарова, «Жги!» Кирилла Плетнева и еще находящаяся в процессе производства «Апостасия» Александра Мурадова. Показы фильмов из этих двух программ будут парными – так, чтобы после просмотра картины зрители смогли задать вопросы уроженцу Нижнего Новгорода и гостям-кинематографистам.

Михаил Пореченков проведет «Горький fest»

Специальными событиями фестиваля станут презентации проектов «В Кейптаунском порту» Александра Велединского, «Тайна печати дракона: Путешествие в Китай» Олега Степченко и цикла «Кинопоэзия», участие в котором примут актеры Агния Кузнецова и Игорь Хрипунов.
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