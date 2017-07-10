Михаил Пореченков проведет «Горький fest»

В Нижнем Новгороде с 19 по 22 июля пройдет первый фестиваль современного российского кино «Горький fest», президентом которого стал актер Михаил Пореченков
, сообщает пресс-служба смотра.
«Наша задача и наше большое коллективное желание – сделать по-настоящему зрительское событие, представить нижегородцам самое лучшее из актуального российского кинематографа. В этом году фестиваль будет коротким, но интенсивным – нас ждет насыщенная кинопрограмма, творческие встречи, дискуссии, презентации проектов. Мы надеемся, что зададим правильный ритм и что фестиваль станет ежегодной традицией и неотъемлемым частью культурной жизни города», – цитирует пресс-служба слова Пореченкова.
В программе смотра будут представлены как новые полнометражные картины, так и короткометражки, документальные фильмы и видео.
«Событие новое, поэтому мы позволили себе эксперимент и инновационный контент, соединив короткий и полный метр и представив его наравне в конкурсной программе «Встряска». Решение смелое и, возможно, дерзкое, но оно продиктовано нашим искренним желанием привлечь внимание к короткометражному российскому кино, в котором мы сегодня наблюдаем много ярких, отмеченных дарованием людей – тех, кто уже, мы верим, завтра будут снимать большое кино», – отметила продюсер фестиваля, режиссер Оксана Михеева
.
Так, в программе «Встряска» будут представлены новая работа Сергея Лозницы «Кроткая»
, участвовавшая в конкурсе Каннского кинофестиваля, призеры «Кинотавра» – фильмы «Турецкое седло»
и «Блокбастер»
, показанная на Московском кинофестивале лента Вадима Перельмана «Купи меня»
, дебют Киры Коваленко
, ученицы Александра Сокурова
, «Софичка»
, короткометражные ленты «Маленький поезд» Тамары Дондурей
, «Молоко»
Дарьи Власовой, «Не для речи» Алисы Хмельницкой
, экспериментальная работа Дмитрия Мамулии
и его ученицы Валентины Антоновой «Непрекращаемый разговор. Мамлеев»
и другие работы.
Во внеконкурсной программе «Из Горького» будут представлены работы известных кинематографистов, родившихся или получивших образование в Нижнем Новгороде. В первый год работы фестиваля свои картины покажут Оксана Михеева, Александр Велединский
и актриса Наталья Павленкова
.
Другая специальная программа «В Горький» будет состоять из гала-премьер российских фильмов, которые еще не демонстрировались в Нижнем Новгороде. Это «Амун» Анара Аббасова
, «Тень» Дмитрия Светозарова
, «Жги!» Кирилла Плетнева
и еще находящаяся в процессе производства «Апостасия» Александра Мурадова
. Показы фильмов из этих двух программ будут парными – так, чтобы после просмотра картины зрители смогли задать вопросы уроженцу Нижнего Новгорода и гостям-кинематографистам.
Специальными событиями фестиваля станут презентации проектов «В Кейптаунском порту»
Александра Велединского, «Тайна печати дракона: Путешествие в Китай»
Олега Степченко и цикла «Кинопоэзия», участие в котором примут актеры Агния Кузнецова
и Игорь Хрипунов
.
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