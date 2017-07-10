Фильмы Эйзенштейна и Рязанова стали доступнее

В рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы осуществлено тифлокомментирование и субтитрирование 38 наиболее выдающихся отреставрированных и оцифрованных полнометражных фильмов прошлых лет, сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.
Для каждого фильма создана копия фильма для цифрового кинотеатрального показа в формате DCP (Digital Cinema Package), содержащая тифлокомментарий и субтитры для глухих, а также соответствующая специальная копия фильма в формате DVD.
Тифлокомментарии и субтитры появились у таких картин, как «Александр Невский»
и «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна
, «Андрей Рублев»
и «Солярис» Андрея Тарковского
, «Берегись автомобиля»
и «Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова
, «Бриллиантовая рука»
и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая
и других лент.
Минкультуры рекомендует кинотеатрам и кинопрокатным организациям обращаться к правообладателям этих фильмов (концерн «Мосфильм», киновидеообъединение «Крупный план» и Госфильмофонд России) с предложением о безвозмездном кинопрокате лент, содержащих субтитры и тифлокомментарий. Полный список представлен на сайте
ведомства.
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