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Фильмы Эйзенштейна и Рязанова стали доступнее

10 июля
2017 год

Новости кино >>
10 июля 2017
В рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы осуществлено тифлокомментирование и субтитрирование 38 наиболее выдающихся отреставрированных и оцифрованных полнометражных фильмов прошлых лет, сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

Фильмы Эйзенштейна и Рязанова стали доступнее

Для каждого фильма создана копия фильма для цифрового кинотеатрального показа в формате DCP (Digital Cinema Package), содержащая тифлокомментарий и субтитры для глухих, а также соответствующая специальная копия фильма в формате DVD.

Тифлокомментарии и субтитры появились у таких картин, как «Александр Невский» и «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна, «Андрей Рублев» и «Солярис» Андрея Тарковского, «Берегись автомобиля» и «Вокзал для двоих» Эльдара Рязанова, «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию» Леонида Гайдая и других лент.

Минкультуры рекомендует кинотеатрам и кинопрокатным организациям обращаться к правообладателям этих фильмов (концерн «Мосфильм», киновидеообъединение «Крупный план» и Госфильмофонд России) с предложением о безвозмездном кинопрокате лент, содержащих субтитры и тифлокомментарий. Полный список представлен на сайте ведомства.
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персоны
Леонид ГайдайЭльдар РязановАндрей ТарковскийСергей Эйзенштейн
фильмы
Александр НевскийАндрей РублёвБерегись автомобиляБриллиантовая рукаВокзал для двоихИван Васильевич меняет профессиюИван ГрозныйСолярис

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Фильмы Эйзенштейна и Рязанова стали доступнее фотографии
Фильмы Эйзенштейна и Рязанова стали доступнее фотографии
Фильмы Эйзенштейна и Рязанова стали доступнее фотографии
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