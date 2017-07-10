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«Человек-паук» покоряет высоты

10 июля
2017 год

Новости кино >>
10 июля 2017
Фильм «Человек-паук: Возвращение домой» показал третий по величине старт года, собрав в североамериканском прокате 117 млн долларов за первый уик-энд, сообщает Box Office Mojo.

«Человек-паук» покоряет высоты

Первый рекорд 2017-го принадлежит «Красавице и чудовищу» (174,8 млн долларов), второй – сиквелу «Стражей Галактики» (146,5 млн долларов). Фильм Marvel также обошел недавний «сольный» проект DC «Чудо-женщина», который на старте получал 100,5 млн долларов.

В России «Человек-паук» без труда одолел лидера прошлого уик-энда «Гадкого я 3», общая сумма сборов которого на данный момент составляет 921,3 млн рублей. По данным ЕАИС, «Человек-паук» стартовал с отметки 404,9 млн рублей. Перезапуск франшизы оказался успешнее предыдущего фильма про Питера Паркера «Новый Человек-паук: Высокое напряжение», который в 2014 году получал за первый уик-энд 307,2 млн рублей. Естественно, до сборов «Мстителей: Эры Альтрона» (775,8 млн рублей) подростку Человеку-пауку оказалось далеко.

По сюжету новой картины Питер Паркер (Том Холланд) возвращается в родной город после успешно выполненной со «Мстителями» миссии, чтобы продолжить заниматься учебой и проходить стажировку у Тони Старка, но идиллию нарушает злодей Стервятник, в схватку с которым и пытается вступить юный Человек-паук.

Дмитрий Конин
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«Человек-паук» покоряет высоты фотографии
«Человек-паук» покоряет высоты фотографии
«Человек-паук» покоряет высоты фотографии
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