«Человек-паук» покоряет высоты

Фильм «Человек-паук: Возвращение домой»
показал третий по величине старт года, собрав в североамериканском прокате 117 млн долларов за первый уик-энд, сообщает Box Office Mojo.
Первый рекорд 2017-го принадлежит «Красавице и чудовищу»
(174,8 млн долларов), второй – сиквелу «Стражей Галактики»
(146,5 млн долларов). Фильм Marvel также обошел недавний «сольный» проект DC «Чудо-женщина», который на старте получал 100,5 млн долларов.
В России «Человек-паук» без труда одолел лидера прошлого уик-энда «Гадкого я 3»
, общая сумма сборов которого на данный момент составляет 921,3 млн рублей. По данным ЕАИС, «Человек-паук» стартовал с отметки 404,9 млн рублей. Перезапуск франшизы оказался успешнее предыдущего фильма про Питера Паркера «Новый Человек-паук: Высокое напряжение»
, который в 2014 году получал за первый уик-энд 307,2 млн рублей. Естественно, до сборов «Мстителей: Эры Альтрона»
(775,8 млн рублей) подростку Человеку-пауку оказалось далеко.
По сюжету новой картины Питер Паркер (Том Холланд
) возвращается в родной город после успешно выполненной со «Мстителями» миссии, чтобы продолжить заниматься учебой и проходить стажировку у Тони Старка, но идиллию нарушает злодей Стервятник, в схватку с которым и пытается вступить юный Человек-паук.
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