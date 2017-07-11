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Сарик Андреасян снимет российско-китайский фильм «Роботы»

11 июля
2017 год

Новости кино >>
11 июля 2017
Компания Arclight Films, известная как крупный дистрибьютор независимых телевизионных и кинопроектов, анонсировала научно-фантастический проект «Роботы», режиссером которого станет Сарик Андреасян, сообщает The Hollywood Reporter.

Действие фильма будет развиваться в пост-апокалиптическом будущем, когда на Земле появятся странные существа «Негодяи», которые будут уничтожать людей. Человечество попытаются спасти герои ленты.

В производстве фильма примут участие Россия и Китай. Со стороны Arclight Films продюсером выступит Гэри Хэмилтон, участвовавший в создании лент «Венецианский купец» и «Ограбление на Бейкер-Стрит». В продюсерском составе также значатся его партнеры Ин Е, Майк Габрави и сам Андреасян.

В июне Сарик Андреасян вместе со своим братом, продюсером Гевондом Андреасяном представляли на питчинге в российском Министерстве культуры детский фантастический фильм «Робо» о дружбе мальчика с роботом, которого отправили на утилизацию.
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