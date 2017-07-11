Сарик Андреасян снимет российско-китайский фильм «Роботы»

ревью

Короткометражка о петербургском следователе будет представлена на Comic-Con.

Действие фильма будет происходить в будущем, где людей уничтожают смертоносные «Негодяи».

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