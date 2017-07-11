Сарик Андреасян снимет российско-китайский фильм «Роботы»

Компания Arclight Films, известная как крупный дистрибьютор независимых телевизионных и кинопроектов, анонсировала научно-фантастический проект «Роботы», режиссером которого станет Сарик Андреасян
, сообщает The Hollywood Reporter.
Действие фильма будет развиваться в пост-апокалиптическом будущем, когда на Земле появятся странные существа «Негодяи», которые будут уничтожать людей. Человечество попытаются спасти герои ленты.
В производстве фильма примут участие Россия и Китай. Со стороны Arclight Films продюсером выступит Гэри Хэмилтон
, участвовавший в создании лент «Венецианский купец»
и «Ограбление на Бейкер-Стрит»
. В продюсерском составе также значатся его партнеры Ин Е
, Майк Габрави
и сам Андреасян.
В июне Сарик Андреасян вместе со своим братом, продюсером Гевондом Андреасяном
представляли на питчинге в российском Министерстве культуры детский фантастический фильм «Робо» о дружбе мальчика с роботом, которого отправили на утилизацию.
обсуждение >>