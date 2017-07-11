Режиссер «Лунного света» экранизирует повесть Джеймса Болдуина

Режиссер Барри Дженкинс
, снявший картину «Лунный свет», названную американскими киноакадемиками лучшим фильмом 2016 года, наконец объявил о новом проекте, который он разрабатывает для компании Annapurna Pictures.
Будущий фильм будет основан на повести «Если Бийл-стрит могла бы заговорить» публициста Джеймса Болдуина, афроамериканца и гомосексуалиста, который бежал из расистской Америки 40-х годов прошлого века во Францию, где и написал большую часть своих произведений. Фильм расскажет о юной Тиш. Она ждет ребенка и готовится к свадьбе со своим возлюбленным Фонни, которого неожиданно обвиняют в изнасиловании.
Сценарий ленты Дженкинс написал летом 2013 года – в то же время, когда и «Лунный свет». По словам режиссера, он давно мечтал снять эту историю. Проект уже получил одобрение сестры Джеймса Болдуина. Производство фильма начнется в октябре этого года.
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