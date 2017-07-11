Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Режиссер «Лунного света» экранизирует повесть Джеймса Болдуина

11 июля
2017 год

Новости кино >>
11 июля 2017
Режиссер Барри Дженкинс, снявший картину «Лунный свет», названную американскими киноакадемиками лучшим фильмом 2016 года, наконец объявил о новом проекте, который он разрабатывает для компании Annapurna Pictures.

Режиссер «Лунного света» экранизирует повесть Джеймса Болдуина

Будущий фильм будет основан на повести «Если Бийл-стрит могла бы заговорить» публициста Джеймса Болдуина, афроамериканца и гомосексуалиста, который бежал из расистской Америки 40-х годов прошлого века во Францию, где и написал большую часть своих произведений. Фильм расскажет о юной Тиш. Она ждет ребенка и готовится к свадьбе со своим возлюбленным Фонни, которого неожиданно обвиняют в изнасиловании.

Сценарий ленты Дженкинс написал летом 2013 года – в то же время, когда и «Лунный свет». По словам режиссера, он давно мечтал снять эту историю. Проект уже получил одобрение сестры Джеймса Болдуина. Производство фильма начнется в октябре этого года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Махершала Али станет «Настоящим детективом»
Все номинанты и победители премии «Оскар»-2017
персоны
Барри Дженкинс
фильмы
Лунный свет

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Рекемчук
6 июля ушёл из жизни писатель Александр Рекемчук.
Владимир Антонов
6 июля ушёл из жизни актёр Владимир Антонов.
Дмитрий Рубин
5 июля скончался поэт-песенник, сценарист и актер Дмитрий Рубин.
Ирина Ратушинская
5 июля скончалась писательница и сценарист Ирина Ратушинская.

День рождения >>

Екатерина Вилкова
Ксения Дементьева
Дмитрий Ермак
Анастасия Калманович
Ольга Лукьяненко
Эдуард Радзюкевич
Алексей Секирин
Антон Табаков
Анатолий Худолеев
Юл Бриннер
Стивен Лэнг
Тобиас Моретти
Майкл Розенбаум
Рэйчел Тэйлор
Села Уорд
Джин Эванс
все родившиеся 11 июля >>

Афиша кино >>

Жил-был кот
комедия, приключения
Япония, 2016
Берлинский синдром
триллер, экранизация
Австралия, 2017
Блокбастер
криминальный фильм, трагикомедия
Россия, 2017
Выстрел в пустоту
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2017
Дикая история
комедия, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2017
Планета обезьян: Война
боевик, драма, приключения, фэнтези
США, 2017
Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
детский фильм, приключения
Китай, США, 2016
Чёрная вода
фильм ужасов
Россия, 2015
Сказ о Петре и Февронии
семейное кино
Россия, 2017
Институт Роузвуд
триллер
США, 2017
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Во всем виноват енот
трагикомедия
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью