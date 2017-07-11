Режиссер «Лунного света» экранизирует повесть Джеймса Болдуина

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Новости кино Сарик Андреасян снимет российско-китайский фильм «Роботы» Действие фильма будет происходить в будущем, где людей уничтожают смертоносные «Негодяи».

Лайфстайл «Путин — хороший парень»: Эмир Кустурица высказался от лица сербского народа Сербский режиссер похвалил российского президента

Новости кино «Человек-паук» покоряет высоты Подросток Питер Паркер без труда возглавил прокат и в России, и в США

Интервью Илья Стюарт: «Наша индустрия находится на уровне стартапа» Молодой российский продюсер – о «Блокбастере», поиске дебютантов и господдержке отечественного кинематографа

Фестивальная колонка Золотой абрикос-2017: Урожайный год В программе ереванского фестиваля кино, солнце, коньяк и дружба

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