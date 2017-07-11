Российский «Майор Гром» отправится в Сан-Диего

Российская короткометражка «Майор Гром»
будет показана в рамках крупнейшего фестиваля комикс-культуры Comic-Con, сообщается на официальном сайте мероприятия.
Ленту, основанную на серии комиксов издательства Bubble Comics, представят американским зрителям вечером 21 июля. В презентации намерены принять участие режиссер картины Владимир Беседин
, автор и продюсер Артем Габрелянов
, исполнительный продюсер Роман Котков
и художник Наталья Заидова
.
Короткометражный фильм «Майор Гром» рассказывает о петербургском следователе Игоре Громе, который известен своим строгим характером и нетерпимостью к преступникам. Гром становится свидетелем дерзкого ограбления банка и собирается поймать бандитов. Главную роль в фильме исполнил актер Александр Горбатов
. В ленте также сыграли Данила Якушев
, Антон Кузнецов
, Ольга Дибцева
. Планируется, что про Игоря Грома также будет снят полнометражный фильм.
Мировая премьера «Майора Гром» состоялась на Берлинском кинорынке в феврале этого года. Затем фильм был выложен на YouTube-канале издательства Bubble, где за первые сутки набрал почти два миллиона просмотров. В марте короткометражка была показана на Первом канале в рамках телепередачи «Вечерний Ургант».
Comic-Con в Сан-Диего является главным мировым слетом для любителей комикса. В этом году он пройдет с 20 по 23 июля. На фестивале состоятся премьерные показы проектов «Криптон»
, «Черная молния»
, «Юные Титаны»
, фильма «Тетрадь смерти» Адама Вингарда
, снятого по мотивам одноименной манги. Фестиваль посетят Уилл Смит
, Джоэл Эдгертон
, Стивен Моффат
и многие другие.
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