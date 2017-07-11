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Российский «Майор Гром» отправится в Сан-Диего

11 июля
2017 год

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11 июля 2017
Российская короткометражка «Майор Гром» будет показана в рамках крупнейшего фестиваля комикс-культуры Comic-Con, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Российский «Майор Гром» отправится в Сан-Диего

Ленту, основанную на серии комиксов издательства Bubble Comics, представят американским зрителям вечером 21 июля. В презентации намерены принять участие режиссер картины Владимир Беседин, автор и продюсер Артем Габрелянов, исполнительный продюсер Роман Котков и художник Наталья Заидова.

Короткометражный фильм «Майор Гром» рассказывает о петербургском следователе Игоре Громе, который известен своим строгим характером и нетерпимостью к преступникам. Гром становится свидетелем дерзкого ограбления банка и собирается поймать бандитов. Главную роль в фильме исполнил актер Александр Горбатов. В ленте также сыграли Данила Якушев, Антон Кузнецов, Ольга Дибцева. Планируется, что про Игоря Грома также будет снят полнометражный фильм.

Мировая премьера «Майора Гром» состоялась на Берлинском кинорынке в феврале этого года. Затем фильм был выложен на YouTube-канале издательства Bubble, где за первые сутки набрал почти два миллиона просмотров. В марте короткометражка была показана на Первом канале в рамках телепередачи «Вечерний Ургант».

Comic-Con в Сан-Диего является главным мировым слетом для любителей комикса. В этом году он пройдет с 20 по 23 июля. На фестивале состоятся премьерные показы проектов «Криптон», «Черная молния», «Юные Титаны», фильма «Тетрадь смерти» Адама Вингарда, снятого по мотивам одноименной манги. Фестиваль посетят Уилл Смит, Джоэл Эдгертон, Стивен Моффат и многие другие.

Авет Асланян
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персоны
Александр Горбатов (II)Ольга ДибцеваАнтон КузнецовУилл СмитДжоэл ЭдгертонДанила Якушев
фильмы
Майор Гром

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