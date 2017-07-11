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Джордж Мартин расскажет, кто боится смерти

11 июля
2017 год

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11 июля 2017
Американский фантаст Джордж Р.Р. Мартин станет исполнительным продюсером к новому сериалу HBO по мотивам романа Ннеди Окорафор «Кто боится смерти», сообщила писательница в своем Twitter-аккаунте.

Джордж Мартин расскажет, кто боится смерти

«Моя книга «Кто боится смерти» приобретена HBO и сейчас на ранней стадии разработки находится сериал, исполнительным продюсером которого будет Джордж Р.Р. Мартин», – написала Окорафор.

Компания HBO пока не выступила с официальным комментарием.

Действие романа «Кто боится смерти» разворачивается в пост-апокалиптической Африке, где племя Нуру порабощает и пытается уничтожить людей племени Окики. Женщина племени Окики, изнасилованная мужчиной Нуру, родила дочь и назвала ее Оньесонву, что означает «кто боится смерти». По мере взросления девочка развивает магические способности и вскоре понимает, что обладает огромной силой, которая может ее убить.

Джордж Р.Р. Мартин получил широкую известность благодаря своей работе «Песнь льда и пламени», лежащей в основе «Игры престолов», одного из самых популярных сериалов десятилетия. 18 июля на HBO стартует предпоследний седьмой сезон эпической саги, основанный на незавершенных книгах писателя. В нем будет всего 7 эпизодов вместо 10.

Дмитрий Конин
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