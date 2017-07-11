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Кристофер Нолан не против снять новый фильм о Джеймсе Бонде

11 июля
2017 год

Новости кино >>
11 июля 2017
Режиссер Кристофер Нолан, автор трилогии о «Темном рыцаре», заинтересован в съемках новой части про Джеймса Бонда, в интервью журналу Playboy высказался по поводу слухов о его участии во франшизе и заявил, что знает несколько способов, с помощью которых можно по-новому представить культового персонажа.

Кристофер Нолан не против снять новый фильм о Джеймсе Бонде

По мнению режиссера, серия нуждается в серьезном переосмыслении.

«Точно хотелось бы снять фильм о Бонде, – отметил Нолан. – Я говорил по этому поводу с продюсерами Барбарой Брокколи и Майклом Дж. Уилсоном на протяжении многих лет. Я по-настоящему люблю этого персонажа и всегда с интересом наблюдаю, что они делают с ним. Может быть, однажды у нас вместе получится что-нибудь сделать. Нужно, чтобы фильму действительно пригодился мой подход. Если истории о Бонде будет необходимо переосмысление, то я пригожусь. А пока они справляются очень хорошо».

Слухи по поводу того, что режиссером фильма о Бонде может стать именно он, ходили еще в 2013 году, когда шли поиски режиссера для следующих частей «Бондианы», в том числе и для 25-го фильма, который только готовится к производству. Участие Нолана пока официально не подтверждено. 24-й фильм об английском шпионе «007: Спектр» снимал режиссер Сэм Мендес. Главную роль сыграл актер Дэниэл Крэйг. После фильма актер говорил, что устал от франшизы, хочет двигаться вперед и «скорее перережет себе вены», чем вновь примет на себя амплуа поднадоевшего ему Джеймса Бонда. Однако, как в воскресенье написал британский таблоид Sunday Mirror, Крэйг, поддавшись уговорам Барбары Брокколи, все-таки вновь сыграет секретного агента и уже официально утвержден на роль.

Последние два года ходили многочисленные слухи о том, кто может стать новым Бондом. Многие полагали, что легендарного шпиона могут сыграть Том Харди, Идрис Эльба и Том Хиддлстон. По некоторым источникам, по поводу последнего Брокколи заявила, что он не походит на роль агента 007, так как выглядит «слишком самодовольным и недостаточно брутальным».

В случае подтверждения информации об участии Крэйга актер сыграет Бонда уже в пятый раз. При этом два последних фильма с его участием оказались самыми кассовыми в 54-летней истории франшизы.

Вячеслав Кутепов
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Дэниэл КрэйгСэм МендесКристофер НоланТом ХардиТом ХиддлстонИдрис Эльба
фильмы
007: СпектрТемный рыцарь

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