Антон Долин посетит «Дюнкерк»

26 июля
в рамках проекта «КАРО.Арт» будет представлен «Дюнкерк» Кристофера Нолана
. После показа, который пройдёт в 19.30 в киноцентре «КАРО 11 Октябрь», состоится обсуждение фильма с кинокритиком Антоном Долиным
.
Новая работа Кристофера Нолана
представляет собой эпический экшн об одной из ключевых операций в истории Второй мировой войны, когда более трёхсот тысяч британских солдат и союзников были блокированы немецкими войсками после Дюнкеркской битвы. И чтобы спасти своих, в море вышли все корабли Британии. Режиссёр снял картину по собственному оригинальному сценарию, уделяя внимание, как самой истории, так и отдельным героям, попавшим под жернова войны. В первых кадрах «Дюнкерка» мы видим сотни тысяч солдат британских и союзных войск, окружённых противником. В ловушке на береговой линии, где за спиной лишь море, а враг подходит всё ближе.
В «Дюнкерке» снимается великолепный актёрский состав, в том числе: Кеннет Брана
, Киллиан Мёрфи
и новичок Фьён Уайтхед
, а также Марк Райлэнс
и Том Харди
. Съёмки фильма проходили во Франции, Нидерландах, Соединенном Королевстве и в Лос-Анджелесе.
Зрители смогут посмотреть оригинальную версию картины с русскими субтитрами. После показа состоится дискуссия с кинокритиком Антоном Долиным, в рамках которой появится возможность высказать своё мнение о фильме и задать вопросы. Билеты на показ можно приобрести здесь
.
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