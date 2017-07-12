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Антон Долин посетит «Дюнкерк»

12 июля
2017 год

Новости кино >>
12 июля 2017
26 июля в рамках проекта «КАРО.Арт» будет представлен «Дюнкерк» Кристофера Нолана. После показа, который пройдёт в 19.30 в киноцентре «КАРО 11 Октябрь», состоится обсуждение фильма с кинокритиком Антоном Долиным.

Антон Долин посетит «Дюнкерк»

Новая работа Кристофера Нолана представляет собой эпический экшн об одной из ключевых операций в истории Второй мировой войны, когда более трёхсот тысяч британских солдат и союзников были блокированы немецкими войсками после Дюнкеркской битвы. И чтобы спасти своих, в море вышли все корабли Британии. Режиссёр снял картину по собственному оригинальному сценарию, уделяя внимание, как самой истории, так и отдельным героям, попавшим под жернова войны. В первых кадрах «Дюнкерка» мы видим сотни тысяч солдат британских и союзных войск, окружённых противником. В ловушке на береговой линии, где за спиной лишь море, а враг подходит всё ближе.

В «Дюнкерке» снимается великолепный актёрский состав, в том числе: Кеннет Брана, Киллиан Мёрфи и новичок Фьён Уайтхед, а также Марк Райлэнс и Том Харди. Съёмки фильма проходили во Франции, Нидерландах, Соединенном Королевстве и в Лос-Анджелесе.

Зрители смогут посмотреть оригинальную версию картины с русскими субтитрами. После показа состоится дискуссия с кинокритиком Антоном Долиным, в рамках которой появится возможность высказать своё мнение о фильме и задать вопросы. Билеты на показ можно приобрести здесь.
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