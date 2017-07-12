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Юрий Колокольников стал ментом

12 июля
2017 год

Новости кино >>
12 июля 2017
В Санкт-Петербурге завершились съёмки 16-серийного детектива «Обратный отсчёт» с Юрием Колокольниковым и Полиной Максимовой в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Юрий Колокольников стал ментом

По сюжету сериала, майор Корсаков (Юрий Колокольников) и лейтенант Гордеева (Полина Максимова) работают в оперативно-розыскном подразделении полиции. Их задача не просто поймать преступника, но и удержать жертву от мести, не дать человеку переступить черту закона. Корсаков, возглавляющий этот отдел, внимателен к подчинённым, к преступникам – строг; не теряет хладнокровия в чрезвычайных ситуациях, всегда остроумен и галантен. Основной слабостью главного героя являются не угасшие чувства к своей коллеге – Инге Гордеевой. В прошлом их связывали сложные отношения, однако теперь им нужно находить общий язык, чтобы выполнять свой профессиональный долг. Каждая новая история – это случай, когда на счету буквально секунды: Корсаков и Гордеева спасают людей, находящихся на грани жизни и смерти. Каждый раз они вступают в поединок со временем, без шанса на промедление.

Юрий Колокольников: «Я много раз снимался в Питере и люблю этот город. В "Обратном отсчёте" Питер будет особенный, без привычной глянцевой исторической картинки, ведь наши герои живут и работают в современном индустриальном городе, где всё необычно по архитектуре. Мы снимали только в новых кварталах, и теперь я легко проведу экскурсию по современному Санкт-Петербургу. Надеюсь, зрителям новая стилистика понравится. В этом сериале всё необычно – начиная от сюжета и заканчивая героями. С самого начала мы определили моего героя как "уверенного в себе мента", ведь сотрудник полиции сам по себе является воплощением уверенности. И с этим сложно поспорить. Плюс цинизм и ирония. Без неё никуда. Получается супергерой! Но наш – особенный! Он очень ранимый человек, но, как и все настоящие супергерои, тщательно это скрывает, а его цинизм и уверенность, скорее, средство самозащиты. Мы будем вытаскивать его "скелеты" из шкафа, и о некоторых, особенно важных, зритель узнает только в 16-й серии».

Компанию Колокольникову и Максимовой составили Алексей Ведерников, Анастасия Лазо, Дмитрий Воробьёв и другие актёры. Премьера «Обратного отсчёта» состоится на НТВ уже в новом сезоне.
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Обратный отсчёт

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Юрий Колокольников стал ментом фотографии
Юрий Колокольников стал ментом фотографии
Юрий Колокольников стал ментом фотографии
Юрий Колокольников стал ментом фотографии
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№ 1
Ольга50   12.07.2017 - 10:24
Хороший такой артист, а вот снялся в Игре престолов, теперь все время что-то такое мерещится... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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