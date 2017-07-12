Дейенерис Таргариен и Джон Сноу спустятся в московское метро

Впервые в истории премьера «Игры престолов»
пройдёт на большом экране в метро. Первую серию нового сезона легендарной саги покажут в ночь с 17
на 18 июля
. Организаторы показа – Амедиатека и Московский метрополитен.
Премьера нового сезона «Игры престолов» состоится под землёй, на одной из станций Московского метро. В эту ночь гости уникального мероприятия перенесутся в Вестерос – встречать их будут герои сериала под легендарный саундтрек, который знают во всём мире. Гости показа смогут одними из первых увидеть первый эпизод седьмого сезона на большом экране.
Денис Горшков
, генеральный директор Amedia TV: «Мы очень рады совместному проекту с Московским метрополитеном. Мы хотели удивить поклонников сериала, и, надеюсь, нам это удалось. Впереди ещё много сюрпризов!»
Роман Латыпов
, первый заместитель начальника Московского метрополитена: «Станция Московского метро во второй раз в этом сезоне станет киноплощадкой. Открыл серию кинопоказов фильм отечественного режиссёра Дмитрия Светозарова "Тень", а в этот раз мы будем рады представить премьерный показ первого эпизода 7 сезона популярного сериала "Игра престолов". Такое мероприятие объединит обычных пассажиров, любителей нашего проекта "Ночь в метро" и поклонников популярной саги. Мы думаем, что показ фильма в такой обстановке сможет передать ощущения причастности к происходящему на большом экране».
обсуждение >>