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Дейенерис Таргариен и Джон Сноу спустятся в московское метро

12 июля
2017 год

Новости кино >>
12 июля 2017
Впервые в истории премьера «Игры престолов» пройдёт на большом экране в метро. Первую серию нового сезона легендарной саги покажут в ночь с 17 на 18 июля. Организаторы показа – Амедиатека и Московский метрополитен.

Дейенерис Таргариен и Джон Сноу спустятся в московское метро

Премьера нового сезона «Игры престолов» состоится под землёй, на одной из станций Московского метро. В эту ночь гости уникального мероприятия перенесутся в Вестерос – встречать их будут герои сериала под легендарный саундтрек, который знают во всём мире. Гости показа смогут одними из первых увидеть первый эпизод седьмого сезона на большом экране.

Денис Горшков, генеральный директор Amedia TV: «Мы очень рады совместному проекту с Московским метрополитеном. Мы хотели удивить поклонников сериала, и, надеюсь, нам это удалось. Впереди ещё много сюрпризов!»

Роман Латыпов, первый заместитель начальника Московского метрополитена: «Станция Московского метро во второй раз в этом сезоне станет киноплощадкой. Открыл серию кинопоказов фильм отечественного режиссёра Дмитрия Светозарова "Тень", а в этот раз мы будем рады представить премьерный показ первого эпизода 7 сезона популярного сериала "Игра престолов". Такое мероприятие объединит обычных пассажиров, любителей нашего проекта "Ночь в метро" и поклонников популярной саги. Мы думаем, что показ фильма в такой обстановке сможет передать ощущения причастности к происходящему на большом экране».
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