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25-й фестиваль «Окно в Европу» откроется лентой Гарика Сукачева «То, что во мне»

12 июля
2017 год

Новости кино >>
12 июля 2017
Юбилейный XXV фестиваль российского кино «Окно в Европу», чьим символом в этом году стал образ Сергея Бодрова-младшего, откроется в Выборге 6 августа показом картины Гарика Сукачева «То, что во мне». Фильмом закрытия, которое состоится 12 августа и по традиции пройдёт в стенах Выборгского замка, заявлен «Сын» Вячеслава Росса, сообщает пресс-служба киносмотра.

25-й фестиваль «Окно в Европу» откроется лентой Гарика Сукачева «То, что во мне»

За 7 дней работы выборгского кинофорума зрители увидят около 130 фильмов. В программу входит 5 конкурсов: игрового, документального, анимационного кино, конкурсная программа фильмов, конкурс «Выборгский счёт», для участия в котором приглашаются фильмы-лауреаты других российских фестивалей этого года. В пятый раз на фестивале будет проводиться программа фильмов «Копродукция. Окно в мир», её представят 10 кинокартин совместного производства российских кинематографистов в партнёрстве с зарубежными коллегами из Бразилии, Эстонии, Польши, Индии, Хорватии, США, Франции, Испании и других стран мира.

Конкурсные программы оценивают 4 жюри. Конкурс игрового кино в этом году возглавляет кинодраматург, продюсер и режиссёр Рустам Ибрагимбеков. В оценке конкурсных работ ему помогут режиссёр и сценарист Юсуп Разыков, актриса Татьяна Колганова, актёр Артур Смольянинов, режиссёр Роман Каримов и писатель, публицист и переводчик Дмитрий Пучков. Жюри неигрового кино возглавит учёный, документалист и бард Александр Городницкий, в документальном жюри будут работать журналист и телеведущий Владислав Флярковский, режиссёры-документалисты, лауреаты «Окна в Европу» разных лет – Елена Демидова и Евгений Голынкин. Программу «Копродукция. Окно в мир» будет оценивать жюри в составе продюсера Олега Березина, кинокритика и режиссёра Михаила Брашинского под председательством кинодраматурга Павла Финна. Жюри анимационного кино, в котором будут работать петербургский художник, режиссёр, писатель Виктор Тихомиров и режиссёр, сценарист Дмитрий Высоцкий, возглавит режиссёр Андрей Хржановский.

В деловой программе фестиваля могут принять участие Вячеслав Тельнов, Эдуард Пичугин, Антон Малышев, Сергей Сельянов, Алексей Рязанцев, Фёдор Попов и другие ведущие российские продюсеры, режиссёры, а также представители кинокритики и кинопрессы. В городской библиотеке Алвара Аалто планируется проведение цикла открытых для всех желающих мастер-классов с участием Карена Шахназарова, Марлена Хуциева, Вадима Абдрашитова и Дмитрия Быкова. В рамках программы «Юбилеи» запланировано проведение двух вечеров, посвящённых памяти Эльдара Рязанова и Михаила Калика. На фестиваль также приглашены в качестве участников и почётных гостей Владимир Хотиненко, Станислав Говорухин, Александр Велединский, Вячеслав Пьецух, Светлана Светличная, Лидия Федосеева-Шукшина, Андрей Смирнов, Фёдор Добронравов, Ирина Розанова, Вера Сторожева, Гоша Куценко, Александр Ревва, Алёна Бабенко, Анатолий Белый, Аркадий Инин, Александр Петров, Катерина Шпица, Евгений Ткачук, Равшана Куркова, Артём Ткаченко и многие другие.
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25-й фестиваль «Окно в Европу» откроется лентой Гарика Сукачева «То, что во мне» фотографии
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Павел Финн
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