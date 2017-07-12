25-й фестиваль «Окно в Европу» откроется лентой Гарика Сукачева «То, что во мне»

Юбилейный XXV фестиваль российского кино «Окно в Европу»
, чьим символом в этом году стал образ Сергея Бодрова-младшег
о, откроется в Выборге 6 августа
показом картины Гарика Сукачева «То, что во мне»
. Фильмом закрытия, которое состоится 12 августа
и по традиции пройдёт в стенах Выборгского замка, заявлен «Сын» Вячеслава Росса
, сообщает пресс-служба киносмотра.
За 7 дней работы выборгского кинофорума зрители увидят около 130
фильмов. В программу входит 5 конкурсов: игрового, документального, анимационного кино, конкурсная программа фильмов, конкурс «Выборгский счёт», для участия в котором приглашаются фильмы-лауреаты других российских фестивалей этого года. В пятый раз на фестивале будет проводиться программа фильмов «Копродукция. Окно в мир», её представят 10 кинокартин совместного производства российских кинематографистов в партнёрстве с зарубежными коллегами из Бразилии, Эстонии, Польши, Индии, Хорватии, США, Франции, Испании и других стран мира.
Конкурсные программы оценивают 4 жюри. Конкурс игрового кино в этом году возглавляет кинодраматург, продюсер и режиссёр Рустам Ибрагимбеков
. В оценке конкурсных работ ему помогут режиссёр и сценарист Юсуп Разыков
, актриса Татьяна Колганова
, актёр Артур Смольянинов
, режиссёр Роман Каримов
и писатель, публицист и переводчик Дмитрий Пучков
. Жюри неигрового кино возглавит учёный, документалист и бард Александр Городницкий
, в документальном жюри будут работать журналист и телеведущий Владислав Флярковский
, режиссёры-документалисты, лауреаты «Окна в Европу» разных лет – Елена Демидова
и Евгений Голынкин
. Программу «Копродукция. Окно в мир» будет оценивать жюри в составе продюсера Олега Березина
, кинокритика и режиссёра Михаила Брашинского
под председательством кинодраматурга Павла Финна
. Жюри анимационного кино, в котором будут работать петербургский художник, режиссёр, писатель Виктор Тихомиров
и режиссёр, сценарист Дмитрий Высоцкий
, возглавит режиссёр Андрей Хржановский
.
В деловой программе фестиваля могут принять участие Вячеслав Тельнов
, Эдуард Пичугин
, Антон Малышев
, Сергей Сельянов
, Алексей Рязанцев
, Фёдор Попов
и другие ведущие российские продюсеры, режиссёры, а также представители кинокритики и кинопрессы. В городской библиотеке Алвара Аалто планируется проведение цикла открытых для всех желающих мастер-классов с участием Карена Шахназарова
, Марлена Хуциева
, Вадима Абдрашитова
и Дмитрия Быкова
. В рамках программы «Юбилеи» запланировано проведение двух вечеров, посвящённых памяти Эльдара Рязанова
и Михаила Калика
. На фестиваль также приглашены в качестве участников и почётных гостей Владимир Хотиненко
, Станислав Говорухин
, Александр Велединский
, Вячеслав Пьецух
, Светлана Светличная
, Лидия Федосеева-Шукшина
, Андрей Смирнов
, Фёдор Добронравов
, Ирина Розанова
, Вера Сторожева
, Гоша Куценко
, Александр Ревва
, Алёна Бабенко
, Анатолий Белый
, Аркадий Инин
, Александр Петров
, Катерина Шпица
, Евгений Ткачук
, Равшана Куркова
, Артём Ткаченко
и многие другие.
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