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«Гоголь» получил приз на фестивале в США

12 июля
2017 год

Новости кино >>
12 июля 2017
«Гоголь» стал лауреатом фестиваля The Indie Gathering International Film Festival в США, сообщается на сайте смотра.

«Гоголь. Начало»

Российский сериал получил главный приз в номинации «Иностранный проект» на международном фестивале нестандартного кино и фильмов новых форматов The Indie Gathering International Film Festival, который проходит в США с 2011 года. Победителя определило жюри во главе с известным режиссёром Джоном Ву.

Валерий Федорович, продюсер: «Очень приятно, что наш проект уже во второй раз получил международное признание. Это даёт нам уверенность, что мы движемся в правильном направлении».

Премьера первой части проекта – «Гоголь. Начало» – состоится 31 августа в кинотеатрах по всей стране.
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