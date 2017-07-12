«Гоголь» получил приз на фестивале в США

ревью

Новости кино Квентин Тарантино обратился к истории Чарльза Мэнсона Режиссёр завершает работу над сценарием своего нового фильма.

Новости кино Минкультуры поддержит новые фильмы Кончаловского и Гай Германики Опубликованы результаты питчинга авторского кино, фильмов для детей и дебютов.

Новости кино «Очень странные дела» продолжатся осенью Премьера второго сезона мистической теледрамы состоится 27 октября.

Новости кино Instagram и TIFF объявили конкурс на лучшую короткометражку Для участия необходимо загрузить видеоролик длительностью не более 60 секунд в свой аккаунт Instagram с хэштегом #TIFFxInstagram.

Рецензии на фильмы «Блокбастер»: Куда бежать? Ночь. Темно. Россия Светлана Устинова и Аня Чиповская превращаются в Тельму и Луизу

Интервью Илья Стюарт: «Наша индустрия находится на уровне стартапа» Молодой российский продюсер – о «Блокбастере», поиске дебютантов и господдержке отечественного кинематографа

Фестивальная колонка Золотой абрикос-2017: Урожайный год В программе ереванского фестиваля кино, солнце, коньяк и дружба

Дозорные Посмотри «Игру престолов» в кинотеатре! Разыгрываем билеты на премьеру в семи городах России