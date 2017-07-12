«Гоголь» получил приз на фестивале в США

«Гоголь»
стал лауреатом фестиваля The Indie Gathering International Film Festival в США, сообщается на сайте смотра
.
Российский сериал получил главный приз в номинации «Иностранный проект» на международном фестивале нестандартного кино и фильмов новых форматов The Indie Gathering International Film Festival, который проходит в США с 2011 года. Победителя определило жюри во главе с известным режиссёром Джоном Ву
.
Валерий Федорович, продюсер: «Очень приятно, что наш проект уже во второй раз получил международное признание. Это даёт нам уверенность, что мы движемся в правильном направлении».
Премьера первой части проекта – «Гоголь. Начало»
– состоится 31 августа
в кинотеатрах по всей стране.
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