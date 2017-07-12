Instagram и TIFF объявили конкурс на лучшую короткометражку

Согласно информации российского подразделения Instagram, социальная сеть совместно с международным кинофестивалем в Торонто (TIFF) запустила конкурс в рамках TIFFxInstagram Shorts Festival
, в котором могут принять участие начинающие и уже состоявшиеся кинематографисты из разных стран.
Для того, чтобы стать участником смотра, необходимо загрузить видеоролик длительностью не более 60
секунд в свой аккаунт Instagram с хэштегом #TIFFxInstagram до 30 июля
текущего года, а также заполнить форму
на сайте tiff.net/shortsfestival
. Имена победителей конкурса объявят 21 августа
.
В этом году почётная судейская коллегия состоит из актрисы Изабель Юппер
, режиссёра Карана Джохара
, актёра Эштона Сандерса
, президента Global Creative Джона К. Джея
и Director X
.
Лауреаты премии получат возможность поехать в Торонто для участия в TIFF в сентябре этого года, где они смогут пообщаться с профессиональным киносообществом.
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