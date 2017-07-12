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Instagram и TIFF объявили конкурс на лучшую короткометражку

12 июля
2017 год

Новости кино >>
12 июля 2017
Согласно информации российского подразделения Instagram, социальная сеть совместно с международным кинофестивалем в Торонто (TIFF) запустила конкурс в рамках TIFFxInstagram Shorts Festival, в котором могут принять участие начинающие и уже состоявшиеся кинематографисты из разных стран.

Instagram и TIFF объявили конкурс на лучшую короткометражку

Для того, чтобы стать участником смотра, необходимо загрузить видеоролик длительностью не более 60 секунд в свой аккаунт Instagram с хэштегом #TIFFxInstagram до 30 июля текущего года, а также заполнить форму
на сайте tiff.net/shortsfestival. Имена победителей конкурса объявят 21 августа.

В этом году почётная судейская коллегия состоит из актрисы Изабель Юппер, режиссёра Карана Джохара, актёра Эштона Сандерса, президента Global Creative Джона К. Джея и Director X.

Лауреаты премии получат возможность поехать в Торонто для участия в TIFF в сентябре этого года, где они смогут пообщаться с профессиональным киносообществом.
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Эштон Сандерс
Каран Джохар
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