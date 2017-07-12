«Очень странные дела» продолжатся осенью

В официальном твиттер-аккаунте
популярного сериала «Очень странные дела»
появилось сообщение о дате его возвращения на малые экраны.
Второй сезон мистической теледрамы следует с нетерпением ожидать 27 октября
.
События продолжения, включающего в себя 9 эпизодов, развернутся в 1984 году. Финн Вулфард
, Гэтен Матараццо
, Ноа Шнап
, Калеб Маклафлин
и Милли Бобби Браун
вернутся к своим ролям, а компанию им составят Шон Остин
, Пол Райзер
, Линнея Бертельсен
, Уилл Чейз
, Сэди Синк
и Дэйкр Монтгомери
.
Шоураннерами телешоу вновь числятся братья Мэтт
и Росс Даффер
.
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