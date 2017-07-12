Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Минкультуры поддержит новые фильмы Кончаловского и Гай Германики

12 июля
2017 год

Новости кино >>
12 июля 2017
Министерство культуры РФ выделит субсидии на производство 38 авторских и экспериментальных картин, восьми детских фильмов и 12 дебютных работ. Результаты питчинга, прошедшего в ведомстве в середине июня, опубликованы на официальном сайте ведомства.

Минкультуры поддержит новые фильмы Кончаловского и Гай Германики

В блоке авторского кино поддержка будет оказана лентам «Грех» Андрея Кончаловского, «Элефант» Алексея Красовского, «Фея» Анны Меликян, «Подбросы» Ивана И.Твердовского, «Воскресенье» Светланы Проскуриной, сиквел «Неадекватных людей» Романа Каримова, «Выше неба» Оксаны Карас, «Ревность» Нигины Сайфуллаевой, «Сердце моря» Наталии Мещаниновой, «Мысленный волк» Валерии Гай Германики и другим картинам.

Также ведомство выделит деньги на производство фильмов «Братство бессмертных» Елены Хазановой, «Эбигейл» студии «Киноданц» и «Робо» компании братьев Андреасян, проходящих по категории «детское кино».

Среди дебютных лент субсидию от государства получат, в частности, «Юморист» Михаила Идова, «Ночной прилив» Исмаила Сафарали и продюсера Александра Роднянского, «Битва» Анара Аббасова, производством которой займется студия Алексея Учителя «Рок».

Описание всех проектов, получивших государственную финансовую поддержку со стороны министерства культуры РФ, читайте на нашем сайте завтра.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Компания братьев Андреасян снимет детский фильм про робота
Роман Каримов снимет сиквел «Неадекватных людей»
Гай Германика снимет духовное кино по сценарию Арабова
Режиссёр «Русалки» и «Звезды» снимет фильм с Константином Хабенским
Юрий Быков разворачивается в сторону зрительского кино
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Сарик АндреасянВалерия Гай ГерманикаМихаил ИдовОксана КарасРоман КаримовАндрей КончаловскийАлексей КрасовскийАнна МеликянНаталия МещаниноваСветлана ПроскуринаАлександр РоднянскийНигина СайфуллаеваИван Твердовский (II)Алексей УчительЕлена Хазанова
фильмы
Неадекватные люди

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Ирина Бунина
12 июля ушла из жизни актриса Ирина Бунина.
Александр Рекемчук
6 июля ушёл из жизни писатель Александр Рекемчук.
Владимир Антонов
6 июля ушёл из жизни актёр Владимир Антонов.
Дмитрий Рубин
5 июля скончался поэт-песенник, сценарист и актер Дмитрий Рубин.
Ирина Ратушинская
5 июля скончалась писательница и сценарист Ирина Ратушинская.

День рождения >>

Пётр Алейников
Мария Андреева
Анатолий Грачёв
Юрий Гребенщиков
Евгений Дворжецкий
Александр Домогаров
Екатерина Кузнецова (IV)
Полина Максимова
Артём Семакин
Габриель Гарко
Билл Косби
Ален Кюни
Шерил Лэдд
Мишель Родригес
Анна Фрил
Мел Харрис
все родившиеся 12 июля >>

Афиша кино >>

Жил-был кот
комедия, приключения
Япония, 2016
Берлинский синдром
триллер, экранизация
Австралия, 2017
Блокбастер
криминальный фильм, трагикомедия
Россия, 2017
Выстрел в пустоту
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2017
Дикая история
комедия, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2017
Планета обезьян: Война
боевик, драма, приключения, фэнтези
США, 2017
Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
детский фильм, приключения
Китай, США, 2016
Чёрная вода
фильм ужасов
Россия, 2015
Сказ о Петре и Февронии
семейное кино
Россия, 2017
Институт Роузвуд
триллер
США, 2017
Человек-паук: Возвращение домой
боевик, научная фантастика, приключения
США, 2017
Во всем виноват енот
трагикомедия
США, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью