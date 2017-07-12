Минкультуры поддержит новые фильмы Кончаловского и Гай Германики

Министерство культуры РФ выделит субсидии на производство 38 авторских
и экспериментальных картин, восьми детских фильмов
и 12 дебютных работ
. Результаты питчинга, прошедшего в ведомстве в середине июня, опубликованы на официальном сайте ведомства.
В блоке авторского кино поддержка будет оказана лентам «Грех» Андрея Кончаловского
, «Элефант» Алексея Красовского
, «Фея» Анны Меликян
, «Подбросы» Ивана И.Твердовского
, «Воскресенье» Светланы Проскуриной
, сиквел «Неадекватных людей» Романа Каримова
, «Выше неба» Оксаны Карас
, «Ревность» Нигины Сайфуллаевой
, «Сердце моря» Наталии Мещаниновой
, «Мысленный волк» Валерии Гай Германики
и другим картинам.
Также ведомство выделит деньги на производство фильмов «Братство бессмертных» Елены Хазановой
, «Эбигейл»
студии «Киноданц» и «Робо»
компании братьев Андреасян
, проходящих по категории «детское кино».
Среди дебютных лент субсидию от государства получат, в частности, «Юморист» Михаила Идова
, «Ночной прилив» Исмаила Сафарали
и продюсера Александра Роднянского
, «Битва» Анара Аббасова
, производством которой займется студия Алексея Учителя
«Рок».
Описание всех проектов, получивших государственную финансовую поддержку со стороны министерства культуры РФ, читайте на нашем сайте завтра.
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