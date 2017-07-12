Квентин Тарантино обратился к истории Чарльза Мэнсона

В новом фильме Квентина Тарантино
пойдёт рассказ о печально известной коммуне «Семья», которую возглавлял Чарльз Мэнсон
, сообщает издание Variety.
В картине, разумеется, центральное место займёт актриса Шэрон Тейт
, находившаяся на восьмом месяце беременности. В 1969-м Мэнсон и члены его банды жестоко убили беременную жену Романа Полански
и ещё четырёх людей, находившихся в доме.
В настоящий момент Тарантино завершает работу над сценарием. Продюсерами картины выступят Харви
и Боб Вайнштейн
. Актёрский состав пока ещё не утверждён.
Съёмки безымянной ленты запланированы на лето будущего года.
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