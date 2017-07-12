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Квентин Тарантино обратился к истории Чарльза Мэнсона

12 июля
2017 год

Новости кино >>
12 июля 2017
В новом фильме Квентина Тарантино пойдёт рассказ о печально известной коммуне «Семья», которую возглавлял Чарльз Мэнсон, сообщает издание Variety.

Квентин Тарантино обратился к истории Чарльза Мэнсона

В картине, разумеется, центральное место займёт актриса Шэрон Тейт, находившаяся на восьмом месяце беременности. В 1969-м Мэнсон и члены его банды жестоко убили беременную жену Романа Полански и ещё четырёх людей, находившихся в доме.

В настоящий момент Тарантино завершает работу над сценарием. Продюсерами картины выступят Харви и Боб Вайнштейн. Актёрский состав пока ещё не утверждён.

Съёмки безымянной ленты запланированы на лето будущего года.
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