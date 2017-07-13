Фильм Юхананова про Зидана покажут на фестивале в Локарно

В программе юбилейного 70-го кинофестиваля в Локарно
(Locarno International Film Festival), которую объявили 12 июля, состоится мировая премьера документальной ленты Бориса Юхананова
и Александра Шейна «Назидание»
. Фестиваль пройдёт с 2 по 12 августа
в Швейцарии, сообщается на официальном сайте смотра
.
Картина Юхананова и Шейна, созданная в технике found footage с фрагментами мультипликации, посвящена Зинедину Зидану
и Марко Матерацци
, участникам самого скандального эпизода в истории футбола. В финальном матче Чемпионата мира 2006 года между сборными Франции и Италии лидер французов — суперзвезда Зидан — по непонятным причинам уже в дополнительное время с разбега нанёс удар головой в грудь Матерацци. Зидана удалили. В результате сборная Франции проиграла матч по пенальти. Этот удар и неожиданный проигрыш были связаны в умах зрителей навсегда. Но на вопрос — почему это произошло? — ответ так и не был получен. Досконально изучив жизнь участников эпизода, авторы фильма раскрывают потрясающую историю, в которой Чемпионат мира-2006 предстаёт в виде спектакля, «поставленного Творцом»
.
«Назидание» – единственный российский полнометражный фильм Локарно-2017. Его мировая премьера пройдёт в официальной внеконкурсной программе.
Международный кинофестиваль в Локарно – один из старейших смотров в мире. Как и Канны, он отмечает 70-летний юбилей. Среди главных событий праздничного смотра этого года – чествование классика авангардного кино Жана-Мари Штрауба
, премьера ранее никогда не демонстрировавшейся картины Рауля Руиса «Блуждающий телесериал»
и показ отреставрированной копии картины Жан-Люка Годара
с Жан-Пьером Лео
в главной роли «Величие и падение маленькой кинокомпании»
(1986). Локарно всегда внимательно относился к российскому кинематографу. Именно здесь показывали в основном конкурсе «Моего друга Ивана Лапшина» Алексея Германа
(1987, специальный приз), «Одинокий голос человека» Александра Сокурова
(1988, «Бронзовый леопард»), «Облако-рай» Николая Досталя
(1991, «Серебряный леопард»). За последние годы почётного «Леопарда» за вклад в кино удостоились Кира Муратова
(1994), Александр Сокуров
(2006) и Марлен Хуциев
(2015).
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