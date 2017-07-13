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Запустилось голосование по фильмам «Ночи кино»

13 июля
2017 год

Новости кино >>
13 июля 2017
Вечером 27 августа по всей стране пройдёт Всероссийская акция «Ночь кино». Проголосовать за то, какие картины покажут в кинотеатрах, вы можете сами на сайте ТАСС.

Запустилось голосование по фильмам «Ночи кино»

Данная акция пройдёт второй год подряд. Во всех регионах страны будут демонстрироваться популярные отечественные фильмы. Фонд кино и Министерство культуры РФ запустили интернет-голосование за картины, которые покажут в рамках «Ночи кино».

Вы можете проголосовать за любое количество лент из списка, в который вошло 15 фильмов: «Время первых», «Ледокол», «28 Панфиловцев», «Экипаж», «Три богатыря и Морской царь», «Викинг», «Дуэлянт», «Притяжение», «Иван Царевич и Серый Волк-3», «Кухня. Последняя битва», «Жених», «Смешарики: Легенда о Золотом Драконе», «Снежная королева-3: Огонь и лёд», «СуперБобровы» и «Ёлки 5».

Для показа во время акции будут выбраны 3 лидера голосования, которое продлится до 25 июля.
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28 панфиловцевВикингВремя первыхДуэлянтЁлки 5ЖенихИван Царевич и Серый Волк-3Кухня. Последняя битваЛедоколПритяжениеСмешарики. Легенда о Золотом ДраконеСнежная королева 3СуперБобровыТри богатыря и Морской царьЭкипаж

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