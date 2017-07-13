Запустилось голосование по фильмам «Ночи кино»

Новости кино
Исполнителю ролей Хана Соло и Индианы Джонса исполнилось 75 лет.
Новости кино
Новости кино
Проголосовать за любимое кино можно на сайте ТАСС.
Новости кино
Мировая премьера картины «Назидание» пройдёт в официальной внеконкурсной программе престижного киносмотра.
Лайфстайл
Актер оскорбил офицера полиции
Рецензии на фильмы
Рецензии на фильмы
Светлана Устинова и Аня Чиповская превращаются в Тельму и Луизу
Интервью
Молодой российский продюсер – о «Блокбастере», поиске дебютантов и господдержке отечественного кинематографа
Фестивальная колонка
В программе ереванского фестиваля кино, солнце, коньяк и дружба
Дозорные
Разыгрываем билеты на премьеру в семи городах России
Главная тема
«Господи, как это замечательно - заниматься делом, за которое могут убить или даже посадить в тюрьму!»
Обзор сериалов
Перед выходом «Красных гор»
вспоминаем предыдущие работы актера в популярных телефильмах
обсуждение >>