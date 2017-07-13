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Джо Пеши присоединился к «Ирландцу» Мартина Скорсезе

13 июля
2017 год

Новости кино >>
13 июля 2017
Согласно информации сайта Deadline Hollywood, Джо Пеши присоединился к актёрскому составу гангстерской драмы Мартина Скорсезе «Ирландец», основанной на романе Чарльза Брандта «Я слышал, вы красите дома», который адаптировал для кино Стивен Зейлян.

Джо Пеши присоединился к «Ирландцу» Мартина Скорсезе

Актёр составит компанию Аль Пачино, завершающему переговоры насчёт участия в картине, и уже утверждённому Роберту Де Ниро. Помимо них в фильме мэтра также могут сыграть Харви Кейтель и Бобби Каннавале.

По сюжету гангстер Фрэнки Ширан (Де Ниро), известный по кличке Ирландец, рассказывает на смертном одре о своих грехах. Он признаётся, что научился убивать людей еще на фронтах Второй мировой войны, а по возвращению домой нашёл применение своим навыкам в криминальном мире. На его счету около 25 заказных убийств, в том числе предполагается, что он был замешан в исчезновении профсоюзного лидера Джимми Хоффа (Пачино). На тёмном пути Ширану попадались босс пенсильванской мафии Рассел Буфалино (Пеши), криминальный авторитет Анджело Бруно (Кейтель) и нью-йоркский гангстер «Сумасшедший Джо» Галло (Каннавале).

Съёмки начнутся через месяц в Нью-Йорке и его окрестностях, где продлятся до декабря. В прокат «Ирландец» выйдет не раньше 2019 года.
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