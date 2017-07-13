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«Чуи, мы дома!»: юбилей Харрисона Форда

13 июля
2017 год

Новости кино >>
13 июля 2017
Сегодня, 13 июля, отмечает своё 75-летие знаменитый голливудский актёр Харрисон Форд, известный многим зрителям как Хан Соло и Индиана Джонс.

В образе Хана Соло

Будущий контрабандист с бластером и археолог с бессменным кнутом родился 13 июля 1942 года в Чикаго. Отец Харрисона по происхождению был ирландцем, а мать имела русско-еврейские корни. Закончив школу в 1960 году, поступил в Рипон Колледж, где начал посещать курсы актёрского мастерства и постепенно втянулся в это дело - в июне 1964 года состоялся его первый профессиональный дебют на театральной сцене в штате Висконсин. Не доучившись в колледже, Форд отправился в Голливуд, где долгое время перебивался эпизодическими ролями и работал плотником-строителем.

Поворотным моментом в его кинокарьере стала роль Боба в популярной комедии Джорджа Лукаса «Американские граффити», вышедшей в 1973 году. Через несколько лет Лукас предложил актёру воплотить образ Хана Соло, и в 1977 году, когда «Звёздные войны» вышли на экраны, он проснулся знаменитым. Слава Форда закрепилась после выхода пятого и шестого эпизодов культовой космической саги, а также ролью Индианы Джонса в фильмах Стивена Спилберга и образом Рика Декарда в киберпанковой картине Ридли Скотта «Бегущий по лезвию бритвы».

В образе Индианы Джонса

Всего на счету актёра более 70 ролей. За свою жизнь ему довелось поработать с такими мастерами, как Микеланджело Антониони («Забриски-Пойнт»), Фрэнсис Форд Коппола («Разговор», «Апокалипсис сегодня»), Стэнли Крамер («Суд над лейтенантом Уильямом Колли»), Роберт Олдрич («Парень из Фриско»), Питер Уэйр («Свидетель», «Берег москитов»), Роман Полански («Неистовый»), Майк Николс («Деловая девушка», «Кое-что о Генри»), Сидни Поллак («Сабрина», «Паутина лжи»), Роберт Земекис («Что скрывает ложь»), Кэтрин Бигелоу («К-19») и многие другие.

В 2015-м Форд в последний раз вернулся к роли Хана Соло в «Пробуждении Силы». В октябре текущего года мы вновь увидим его в качестве Декарда в картине Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049», а в 2020-м актёр вернёт себе шляпу Индианы Джонса в пятой части популярной приключенческой серии Спилберга.
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