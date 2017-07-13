«Чуи, мы дома!»: юбилей Харрисона Форда

Сегодня, 13 июля
, отмечает своё 75
-летие знаменитый голливудский актёр Харрисон Форд
, известный многим зрителям как Хан Соло и Индиана Джонс.
Будущий контрабандист с бластером и археолог с бессменным кнутом родился 13 июля 1942
года в Чикаго. Отец Харрисона по происхождению был ирландцем, а мать имела русско-еврейские корни. Закончив школу в 1960 году, поступил в Рипон Колледж, где начал посещать курсы актёрского мастерства и постепенно втянулся в это дело - в июне 1964 года состоялся его первый профессиональный дебют на театральной сцене в штате Висконсин. Не доучившись в колледже, Форд отправился в Голливуд, где долгое время перебивался эпизодическими ролями и работал плотником-строителем.
Поворотным моментом в его кинокарьере стала роль Боба в популярной комедии Джорджа Лукаса «Американские граффити»
, вышедшей в 1973 году. Через несколько лет Лукас предложил актёру воплотить образ Хана Соло, и в 1977 году, когда «Звёздные войны»
вышли на экраны, он проснулся знаменитым. Слава Форда закрепилась после выхода пятого
и шестого
эпизодов культовой космической саги, а также ролью Индианы Джонса в фильмах Стивена Спилберга
и образом Рика Декарда в киберпанковой картине Ридли Скотта «Бегущий по лезвию бритвы»
.
Всего на счету актёра более 70
ролей. За свою жизнь ему довелось поработать с такими мастерами, как Микеланджело Антониони
(«Забриски-Пойнт»)
, Фрэнсис Форд Коппола
(«Разговор»
, «Апокалипсис сегодня»
), Стэнли Крамер
(«Суд над лейтенантом Уильямом Колли»
), Роберт Олдрич
(«Парень из Фриско»
), Питер Уэйр
(«Свидетель»
, «Берег москитов»
), Роман Полански
(«Неистовый»
), Майк Николс
(«Деловая девушка»
, «Кое-что о Генри»
), Сидни Поллак
(«Сабрина»
, «Паутина лжи»
), Роберт Земекис
(«Что скрывает ложь»
), Кэтрин Бигелоу
(«К-19»
) и многие другие.
В 2015-м Форд в последний раз вернулся к роли Хана Соло в «Пробуждении Силы»
. В октябре текущего года мы вновь увидим его в качестве Декарда в картине Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049»
, а в 2020-м актёр вернёт себе шляпу Индианы Джонса в пятой части популярной приключенческой серии Спилберга.
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