Закончен съёмочный период фильма «Хранители»

Студия «КиноОко»
завершила съемочный период фильма «Хранители»
. Премьера картины, снятой к юбилею Ленинградской области, состоится 29 июля 2017 года.
Это фильм о людях, все эти годы отдававших свою душу, сердце, а иногда и жизнь за то, чтобы сохранить для нас богатое наследие культуры и истории. Ленинградская область уникальна: дворцы и парки, крепости и усадьбы, архитектурные памятники и храмы, являющиеся ценностью для всего человечества, хранят древнейшую историю славянских поселений, славные следы царственных подвигов Петра Великого, героические страницы Великой Отечественной войны, хранят душу русского народа… Эти места вдохновляли художников и зодчих, поэтов и писателей. Множество прекрасных строк классической русской литературы рождено именно здесь. Режиссер фильма Анастасия Барашкова
и продюсер Василий Щербенко
стали известны зрителям благодаря документальному сериалу 2015 года «К соседям с любовью…
» и пятисерийному проекту 2016 года под названием «Душа танца
».
Вся команда создателей этого, как и всех предыдущих проектов - выпускники «Высшей школы режиссеров и сценаристов» (ВШРиС)
. Режиссура, операторская работа, весь постпродакшн сделаны талантливыми выпускниками и студентами этой Санкт-Петербургской киношколы, безусловно, одной из самых сильных в России киношкол, с которой активно сотрудничает студия «КиноОко».
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