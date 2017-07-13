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Закончен съёмочный период фильма «Хранители»

13 июля
2017 год

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13 июля 2017
Студия «КиноОко» завершила съемочный период фильма «Хранители». Премьера картины, снятой к юбилею Ленинградской области, состоится 29 июля 2017 года.

Закончен съёмочный период фильма «Хранители»

Это фильм о людях, все эти годы отдававших свою душу, сердце, а иногда и жизнь за то, чтобы сохранить для нас богатое наследие культуры и истории. Ленинградская область уникальна: дворцы и парки, крепости и усадьбы, архитектурные памятники и храмы, являющиеся ценностью для всего человечества, хранят древнейшую историю славянских поселений, славные следы царственных подвигов Петра Великого, героические страницы Великой Отечественной войны, хранят душу русского народа… Эти места вдохновляли художников и зодчих, поэтов и писателей. Множество прекрасных строк классической русской литературы рождено именно здесь. Режиссер фильма Анастасия Барашкова и продюсер Василий Щербенко стали известны зрителям благодаря документальному сериалу 2015 года «К соседям с любовью…» и пятисерийному проекту 2016 года под названием «Душа танца».

Вся команда создателей этого, как и всех предыдущих проектов - выпускники «Высшей школы режиссеров и сценаристов» (ВШРиС). Режиссура, операторская работа, весь постпродакшн сделаны талантливыми выпускниками и студентами этой Санкт-Петербургской киношколы, безусловно, одной из самых сильных в России киношкол, с которой активно сотрудничает студия «КиноОко».
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персоны
Анастасия БарашковаВасилий Щербенко
фильмы
Душа танцаК соседям с любовью...

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Закончен съёмочный период фильма «Хранители» фотографии
Закончен съёмочный период фильма «Хранители» фотографии
Закончен съёмочный период фильма «Хранители» фотографии
Закончен съёмочный период фильма «Хранители» фотографии
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