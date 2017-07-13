Сергей Астахов раскроет преступления при помощи психологии

В Геленджике стартовали съёмки 32-серийного детектива Станислава Мареева «Под напряжением»
с Сергеем Астаховым
в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
Астахов предстанет в образе клинического психолога Андрея Высокова, помогающего в раскрытии дела о серии убийств, произошедших в небольшом приморском городе. Высоков обладает уникальным навыком, который позволяет ему не только понять логику преступника, но и «вжиться в роль маньяка»
. Именно эта способность даёт героям возможность узнать, как именно мыслит убийца. Персонаж Астахова убеждён, что любая, даже самая искалеченная и нездоровая психика имеет логику. Вместе со следователем Ириной Шумской (Нина Гогаева
) он пытается понять ход мыслей маньяка, его мотивацию и предотвратить следующее преступление.
Сергей Астахов: «Мне всегда нравились детективы и триллеры, поэтому я очень рад играть такую большую и интересную роль. С самого начала отметил шикарный сценарий, который не только держит, но и преподносит множество сюрпризов. Я мало сотрудничал с НТВ, но могу сказать, что сейчас на этом телеканале очень много хороших проектов, в которых хочется принимать участие. Ради роли Андрея Высокова я даже внёс большие коррективы в гастрольный график. Очень много спектаклей пришлось отменять, переносить. Я заранее приношу свои извинения перед зрителями, которые их ждут. Обязательно исправимся, и в следующем году – всё сделаем! Верю, что роль в проекте "Под напряжением" будет того стоить».
Увидеть сериал зрители смогут в новом сезоне на НТВ.
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