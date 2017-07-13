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Артур Смольянинов и Семён Трескунов превратились в йети

13 июля
2017 год

Новости кино >>
13 июля 2017
Артур Смольянинов, Дарья Мельникова и Семён Трескунов озвучили главных героев мультфильма «Стань легендой! Бигфут младший», который выходит в российский прокат 27 июля, сообщает пресс-служба кинокомпании «Вольга».



Семён Трескунов (Адам): «Мне кажется, Адам очень смелый и очень забавный, во многом себе противоречащий. Но такие обычно и бывают подростки. В начале он самый обычный мальчик, с которым происходят какие-то странные штуки, а потом его характер раскрывается по-настоящему, и тогда становится понятно, что это человек с удивительными способностями. Для меня это первый опыт озвучивания мультфильма, во многом попробовать себя в анимации я решил ради младшей сестры. Я обязательно возьму её на премьеру. Ей будет очень приятно смотреть мультик и понимать, что её брат для неё старался».

Артур Смольянинов (Бигфут): «С рождением сына, безусловно, отношение к озвучке изменилось. Я чувствую повышенную ответственность, ведь и мой ребенок будет смотреть. И в любом случае он будет ассоциировать меня с этим героем. Я очень хочу, чтобы ему понравилось, чтобы он смеялся, плакал – испытывал разные эмоции. Тот факт, что ты не абстрактного человека представляешь зрителем, а вполне конкретного, придаёт работе особое удовольствие».

Кроме того, мультфильм стал для Артура Смольянинова и его супруги – актрисы Дарьи Мельниковой первым совместным анимационным проектом. Дарья озвучила роль мамы Адама и жены Бигфута: «В любой роли я ищу комедийность, добавляю чуть больше веселья. Решительность мамы Адама тоже делает её комедийной. Она, как может, спасает своего сына, изо всех сил. Порой это выглядит нелепо, но моя героиня очень искренна в своих стремлениях».
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персоны
Дарья МельниковаАртур СмольяниновСемён Трескунов
фильмы
Стань легендой! Бигфут младший

фотографии >>
Артур Смольянинов и Семён Трескунов превратились в йети фотографии
Артур Смольянинов и Семён Трескунов превратились в йети фотографии
Артур Смольянинов и Семён Трескунов превратились в йети фотографии
Артур Смольянинов и Семён Трескунов превратились в йети фотографии
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