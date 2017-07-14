Объявлены номинанты «Эмми»-2017

13 июля в Лос-Анджелесе объявили номинантов «Эмми»-2017
. Онлайн-трансляцию мероприятия, которое провели актёры Шемар Мур
и Анна Кламски
, можно посмотреть на официальном сайте премии
. 69-я церемония вручения «Эмми» состоится 17 сентября
в Лос-Анджелесе, а проведёт её телеведущий Стивен Кольбер
.
За звание «Лучшей драмы» в этом году поборются сериалы «Лучше звоните Солу»
, «Корона»
, «Рассказ служанки»
, «Карточный домик»
, «Очень странные дела»
, «Мир Дикого Запада»
и «Это мы»
. В номинацию «Лучшая комедия» попали «Атланта»
, «Американская семейка»
, «Кремниевая долина»
, «Несгибаемая Кимми Шмидт»
, «Вице-президент»
, «Чёрная комедия»
и «Мастер не на все руки»
. Среди мини-сериалов и телефильмов развернётся битва за награду между «Гением»
, «Фарго»
, «Враждой»
, «Большой маленькой ложью»
и «Однажды ночью»
. Лучшим реалити-шоу могут объявить такие популярные проекты, как «Голос»
, «Удивительная гонка»
, «Шеф-повар»
, «Проект Подиум»
, «Королевский гонки РуПола»
и «Американский воин-ниндзя»
.
На звание «Лучший актёр драмы» претендуют Мэттью Риз
(«Американцы»), Боб Оденкерк
(«Лучше звоните Солу»), Кевин Спейси
(«Карточный домик»), Лив Шрайбер
(«Рэй Донован»
), Энтони Хопкинс
(«Мир Дикого Запада»), Стерлинг К. Браун
и Мило Вентимилья
(«Это мы»). «Лучшей драматической актрисой» может стать Кери Расселл
(«Американцы»), Элизабет Мосс
(«Рассказ служанки»), Эван Рэйчел Вуд
(«Мир Дикого Запада»), Виола Дэвис
(«Как избежать наказания за убийство»
) или Робин Райт
(«Карточный домик»). Нешуточная борьба нас ожидает и на ринге драматических ролей второго плана. Среди мужчин на победу могут рассчитывать Джонатан Бэнкс
(«Лучше звоните Солу»), Джон Литгоу
(«Корона»), Мэнди Патинкин
(«Родина»
), Майкл Келли
(«Карточный домик»), Дэвид Харбор
(«Очень странные дела»), Джеффри Райт
(«Мир Дикого Запада») и Рон Спеса Джонс
(«Это мы»), а среди женщин — Милли Бобби Браун
(«Очень странные дела»), Узо Адуба
(«Оранжевый - хит сезона»
), Крисси Мец
(«Это мы»), Тэнди Ньютон
(«Мир Дикого Запада»), Энн Дауд
и Самира Уайли
(«Рассказ служанки»).
В номинации «Лучшая мужская роль в комедийном сериале» выдвинуты Азиз Ансари
(«Мастер не на все руки»), Энтони Андерсон
(«Чёрная комедия»), Зак Галифианакис
(«Баскетс»), Джеффри Тэмбор
(«Очевидное»), Уильям Х. Мэйси
(«Бесстыдники») и Дональд Гловер
(«Атланта»). В секцию «Лучшая женская роль в комедийном сериале» включены Трейси Эллис-Росс
(«Чёрная комедия»), Эллисон Дженни
(«Мамаша»), Памела Адлон
(«Всё к лучшему»), Элли Кемпер
(«Несгибаемая Кимми Шмидт»), Джейн Фонда
и Лили Томлин
(«Грейс и Фрэнки»
). За роли второго плана в комедийном сериале могут отметить актёров Луи Андерсона
(«Баскетс»), Тая Беррелла
(«Американская семейка», Алека Болдуина
(«Субботним вечером в прямом эфире»), Титуса Берджесса
(«Несгибаемая Кимми Шмидт»), Тони Хэйла
и Мэтта Уолша
(«Вице-президент»
), а также актрис Анну Кламски («Вице-президент»), Кэтрин Хан
, Джудит Лайт
(«Очевидное»), Ванессу Байер
, Лесли Джонс
и Кейт Маккиннон
(«Субботним вечером в прямом эфире»).
Не останутся без наград и актёры, сыгравшие в мини-сериале или телефильме. Среди актрис, которых могут наградить за лучшую роль в данной категории, — Кэрри Кун
(«Фарго»), Фелисити Хаффман
(«Преступление по-американски»), Николь Кидман
, Риз Уизерспун
(«Большая маленькая ложь»), Джессика Лэнг
и Сьюзен Сарандон
(«Вражда»). В номинации «Лучшая мужская роль в мини-сериале/телефильме» представлены такие имена, как Ивэн Макгрегор
(«Фарго»), Джеффри Раш
(«Гений»), Бенедикт Камбербэтч
(«Шерлок при смерти»
), Роберт Де Ниро
(«Лжец, Великий и Ужасный»
), Риз Ахмед
и Джон Туртурро
(«Однажды ночью»). За роли второго плана награду могут получить приз актёры Александр Скарсгард
(«Большая маленькая ложь»), Дэвид Тьюлис
(«Фарго»), Альфред Молина
(«Вражда»), Билл Кэмп
и Майкл Кеннет Уильямс
(«Однажды ночью»), а также актрисы Мишель Пфайффер
(«Лжец, Великий и Ужасный»), Лора Дерн
, Шэйлин Вудли
(«Большая маленькая ложь»), Джуди Дэвис
и Джеки Хоффман
(«Вражда»).
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