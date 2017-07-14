Александр Робак возглавил советский цирк

Олег Газе:«Было важным придумать такой цирк, чтобы он и соответствовал эпохе, и смотрелся визуально привлекательней, при этом намного ярче и интересней. Мы пригласили циркового режиссёра, который помогал делать клоунские репризы, также были профессиональные жонглёры и дрессировщики, которые обучали наших героев своему искусству. Но хочу подчеркнуть, что в каждом номере участвуют наши артисты и они перевоплотились в артистов цирка с большим удовольствием.
Картина у нас по уровню сложности не простая, мало локальных сцен, где присутствует меньше, чем три артиста, в основном очень много массовых сцен, где в кадре 30 артистов и ещё столько же или больше артистов массовки, а ещё война и экспедиция в другую страну, и животные с цирком. Управлять таким масштабом задача не простая, но мы старались справиться, делали свою работу с большим удовольствием!»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Март», фотограф Николай Ежевский
Александр Робак:«Основная тема "Смертельного номера" — это история людей. История интернациональной, совершенно аполитичной цирковой труппы, которая попадает в жернова войны, как люди пытаются с этим жить, что с ними начинает происходить. Интересны будут и сами герои, их трансформация, место действия, другой ракурс и на военные, и на происходящие в то время события».
Съёмки проходили в 3 этапа. Сначала снимали в Латвии, где происходит основное действие истории. Локациями послужили города Вентспилс и Кулдига, а также средневековый замок Эдоле. Вторая часть съёмочного периода, сама история цирка, проходила в Подмосковном Музее-заповеднике «Горки Ленинские» и на базе национального конного парка «Русь», где были построены декорации настоящего цирка-шапито и циркового лагеря. Заключительный этап (события, которые разворачиваются в гетто) снимали этим летом в Подмосковье, в районе «Павловской Слободы». Для главных героев сериала было подготовлено порядка 60 комплектов костюмов, а по фильму в целом — более 300. Костюмы и реквизит времён 1940-х искали, руководствуясь тем, чтобы это были исторические или оригинальные, аутентичные вещи тех лет.
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