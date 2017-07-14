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Александр Робак возглавил советский цирк

14 июля
2017 год

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14 июля 2017
Закончились съёмки 8-серийной военной драмы Олега Газе «Смертельный номер», сообщает пресс-служба кинокомпании «Март». Показ картины запланирован на Первом канале в телесезоне 2017-2018 года.

Александр Робак возглавил советский цирк
фото: Пресс-служба кинокомпании «Март», фотограф Николай Ежевский

За визуальную составляющую сериала, повествующего о «гастролях советского цирка накануне Великой отечественной войны в Латвии», отвечает известный оператор Илья Дёмин, сценарий написал Максим Белозор, генеральным продюсером является Сергей Сельянов, а сопродюсером и исполнителем главной роли — Александр Робак (директор цирка Белов). Компанию последнему составили Анастасия Городенцева (воздушная эквилибристка Эльза), Владимир Селезнёв (Айварс), Юлия Галкина (дрессировщица Зарецкая), Владимир Стеклов (клоун «Сирота»), Сергей Барковский (клоун Качалов), Александр Головин (гимнаст Митя), Юрий Ваксман (бухгалтер Шульман), Маргарита Бычкова (жонглёрша Ада), Игнат Акрачков (ведущий Бореску) и другие актёры.

Олег Газе: «Было важным придумать такой цирк, чтобы он и соответствовал эпохе, и смотрелся визуально привлекательней, при этом намного ярче и интересней. Мы пригласили циркового режиссёра, который помогал делать клоунские репризы, также были профессиональные жонглёры и дрессировщики, которые обучали наших героев своему искусству. Но хочу подчеркнуть, что в каждом номере участвуют наши артисты и они перевоплотились в артистов цирка с большим удовольствием.
Картина у нас по уровню сложности не простая, мало локальных сцен, где присутствует меньше, чем три артиста, в основном очень много массовых сцен, где в кадре 30 артистов и ещё столько же или больше артистов массовки, а ещё война и экспедиция в другую страну, и животные с цирком. Управлять таким масштабом задача не простая, но мы старались справиться, делали свою работу с большим удовольствием!»

Александр Робак возглавил советский цирк
фото: Пресс-служба кинокомпании «Март», фотограф Николай Ежевский

Александр Робак: «Основная тема "Смертельного номера" — это история людей. История интернациональной, совершенно аполитичной цирковой труппы, которая попадает в жернова войны, как люди пытаются с этим жить, что с ними начинает происходить. Интересны будут и сами герои, их трансформация, место действия, другой ракурс и на военные, и на происходящие в то время события».

Съёмки проходили в 3 этапа. Сначала снимали в Латвии, где происходит основное действие истории. Локациями послужили города Вентспилс и Кулдига, а также средневековый замок Эдоле. Вторая часть съёмочного периода, сама история цирка, проходила в Подмосковном Музее-заповеднике «Горки Ленинские» и на базе национального конного парка «Русь», где были построены декорации настоящего цирка-шапито и циркового лагеря. Заключительный этап (события, которые разворачиваются в гетто) снимали этим летом в Подмосковье, в районе «Павловской Слободы». Для главных героев сериала было подготовлено порядка 60 комплектов костюмов, а по фильму в целом — более 300. Костюмы и реквизит времён 1940-х искали, руководствуясь тем, чтобы это были исторические или оригинальные, аутентичные вещи тех лет.
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