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В Санкт-Петербурге завершились съёмки картины о первооткрывателях и путешественниках

14 июля
2017 год

Новости кино >>
14 июля 2017
На сайте Минкультуры России появилось сообщение о том, что в Санкт-Петербурге подошли к концу съёмки многострадальной исторической картины «Первые» о первооткрывателях и путешественниках, ранее известной под названиями «Созвездие Марии» и «Командир "Полярной звезды"». Фильм создаётся при участии киностудии «Ленфильм» и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В режиссёрском кресле — Дмитрий Суворов, а в актёрском составе — Евгений Ткачук, Алина Ланина, Валерий Баринов, Данила Якушев, Сергей Рост и Александр Дьяченко.

В Санкт-Петербурге завершились съёмки картины о первооткрывателях и путешественниках

Лента представляет собой историческую драму по мотивам пьесы Владимира Фёдорова «Созвездие Марии», рассказывающую о Семёне Челюскине, Василии и Татьяне Прончищевых, которые 280 лет назад начали своё путешествие в составе Ленско-Енисейского отряда Великой северной экспедиции, под началом Витуса Беринга, на дубель-шлюпке «Якуцкъ» из города Якутска по реке Лене в море Лаптевых. Съёмки проходили в Москве, Якутске, Петрозаводске, Сортавале и на Риеккалансаари – крупнейшем острове Ладожского озера. Последние съёмочные дни состоялись в Петербурге и Ленинградской области – в Кронштадте и Зеленогорске.

Евгений Ткачук: «Съёмки, конечно, были сложными, но при этом увлекательными. Мы не только ходили под парусами, но и гоняли на собачьих упряжках, ходили по колено в сугробах, в метель… Было здорово, такое запоминается на всю жизнь».

Впервые о фильме заговорили ещё осенью 2015 года. Лента носила название «Командир "Полярной звезды"», её режиссёром-постановщиком числился Владимир Котт, а центральные роли были закреплены за Никитой Ефремовым и Даной Абызовой. Позднее все трое выбыли из проекта, и из прежнего состава остался лишь исполнитель роли Беринга Валерий Баринов.
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фильмы
Командир "Полярной звезды"

фотографии >>
В Санкт-Петербурге завершились съёмки картины о первооткрывателях и путешественниках фотографии
В Санкт-Петербурге завершились съёмки картины о первооткрывателях и путешественниках фотографии
В Санкт-Петербурге завершились съёмки картины о первооткрывателях и путешественниках фотографии
В Санкт-Петербурге завершились съёмки картины о первооткрывателях и путешественниках фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Любаша Андреева   14.07.2017 - 16:41
Вместо того, чтобы рассказать об интереснейших съёмках, смогли только подчеркнуть, что проект "многострадальный" http://www.lenfilm.ru/news/2017/07/V_Peterburge_zavershilis_semki_filma_Pervyie/ И... читать далее>>
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