В Санкт-Петербурге завершились съёмки картины о первооткрывателях и путешественниках

На сайте Минкультуры России появилось сообщение о том, что в Санкт-Петербурге подошли к концу съёмки многострадальной исторической картины «Первые»
о первооткрывателях и путешественниках, ранее известной под названиями «Созвездие Марии»
и «Командир "Полярной звезды"»
. Фильм создаётся при участии киностудии «Ленфильм» и при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В режиссёрском кресле — Дмитрий Суворов
, а в актёрском составе — Евгений Ткачук
, Алина Ланина
, Валерий Баринов
, Данила Якушев
, Сергей Рост
и Александр Дьяченко
.
Лента представляет собой историческую драму по мотивам пьесы Владимира Фёдорова «Созвездие Марии»
, рассказывающую о Семёне Челюскине, Василии и Татьяне Прончищевых, которые 280 лет назад начали своё путешествие в составе Ленско-Енисейского отряда Великой северной экспедиции, под началом Витуса Беринга, на дубель-шлюпке «Якуцкъ» из города Якутска по реке Лене в море Лаптевых. Съёмки проходили в Москве, Якутске, Петрозаводске, Сортавале и на Риеккалансаари – крупнейшем острове Ладожского озера. Последние съёмочные дни состоялись в Петербурге и Ленинградской области – в Кронштадте и Зеленогорске.
Евгений Ткачук: «Съёмки, конечно, были сложными, но при этом увлекательными. Мы не только ходили под парусами, но и гоняли на собачьих упряжках, ходили по колено в сугробах, в метель… Было здорово, такое запоминается на всю жизнь»
.
Впервые о фильме заговорили ещё осенью 2015 года. Лента носила название «Командир "Полярной звезды"», её режиссёром-постановщиком числился Владимир Котт
, а центральные роли были закреплены за Никитой Ефремовым
и Даной Абызовой
. Позднее все трое выбыли из проекта, и из прежнего состава остался лишь исполнитель роли Беринга Валерий Баринов.
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