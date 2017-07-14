Кирилл Кяро проведёт журналистское расследование

Сегодня, 14 июля, в Москве стартовали съёмки сериала «Живой»
с Кириллом Кяро
в главной роли, сообщает пресс-служба киностудии КИТ.
По сюжету журналист Олег (Кирилл Кяро) проводит расследование, направленное на поиск преступника, которого все бросили ловить несколько лет назад, и это приводит его к куче неприятностей.
Компанию Кяро в «Живом» составят Маруся Зыкова
(Зарецкая), Диана Пожарская
(Анжелика) и Агата Муцениеце
(Вилена).
Студия КИТ занимается производством сериала для канала НТВ.
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