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Кирилл Кяро проведёт журналистское расследование

14 июля
2017 год

Новости кино >>
14 июля 2017
Сегодня, 14 июля, в Москве стартовали съёмки сериала «Живой» с Кириллом Кяро в главной роли, сообщает пресс-служба киностудии КИТ.

Кирилл Кяро

По сюжету журналист Олег (Кирилл Кяро) проводит расследование, направленное на поиск преступника, которого все бросили ловить несколько лет назад, и это приводит его к куче неприятностей.

Компанию Кяро в «Живом» составят Маруся Зыкова (Зарецкая), Диана Пожарская (Анжелика) и Агата Муцениеце (Вилена).

Студия КИТ занимается производством сериала для канала НТВ.
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