«Власть – это наркотик»: Гэри Олдман предстал в образе Уинстона Черчилля

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Новости кино Кирилл Кяро проведёт журналистское расследование В Москве стартовали съёмки сериала «Живой».

Новости кино Директором «Союзмультфильма» назначили Бориса Машковцева В Министерстве культуры Российской Федерации завершился конкурс на замещение вакантной должности.

Новости кино «Конь БоДжек» вернётся осенью к зрителям Четвёртый сезон популярного анимационного сериала для взрослых выйдет целиком 8 сентября на Netflix.

Дозорные Жан-Люк Годар на больших экранах двух столиц Выиграй абонемент на мини-ретроспективу гения кино!

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Главная тема Немного Крыма и немного любви: Какое авторское кино поддержало Минкультуры? Описания всех проектов, которые получат в этом году государственные деньги

Рецензии на фильмы «Блокбастер»: Куда бежать? Ночь. Темно. Россия Светлана Устинова и Аня Чиповская превращаются в Тельму и Луизу