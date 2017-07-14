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«Власть – это наркотик»: Гэри Олдман предстал в образе Уинстона Черчилля

14 июля
2017 год

Новости кино >>
14 июля 2017
В сети появился первый дублированный трейлер картины Джо Райта «Тёмные времена».



Зрителю расскажут про Сэра Уинстона Леонарда Спенсера-Черчилля, урождённого герцога Мальборо – одного из самых знаменитых британцев в истории. Он был не только выдающимся политиком, но и прекрасным художником, а также писателем, удостоенным Нобелевской премии. Черчиллю часто сопутствовала удача, но больше всего ему повезло с женой. Жизнь несгибаемого англичанина напоминала приключенческий роман, а его афоризмы не забывают и по сей день.

В образе Черчилля предстанет Гэри Олдман. В фильме также заняты Кристин Скотт Томас, Бен Мендельсон, Лили Джеймс и Стивен Диллэйн.

«Тёмные времена» наступят в США 24 ноября.
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