«Конь БоДжек» вернётся осенью к зрителям

ревью

В Министерстве культуры Российской Федерации завершился конкурс на замещение вакантной должности.

Четвёртый сезон популярного анимационного сериала для взрослых выйдет целиком 8 сентября на Netflix.

«Власть – это наркотик»: Гэри Олдман предстал в образе Уинстона Черчилля

В Санкт-Петербурге завершились съёмки картины о первооткрывателях и путешественниках

Жан-Люк Годар на больших экранах двух столиц

Какие ТВ-шоу смотреть тем, кому мало «Игры престолов»

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Немного Крыма и немного любви: Какое авторское кино поддержало Минкультуры?

Описания всех проектов, которые получат в этом году государственные деньги