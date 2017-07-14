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«Конь БоДжек» вернётся осенью к зрителям

14 июля
2017 год

Новости кино >>
14 июля 2017
Согласно информации издания Variety, сатирический анимационный сериал Рафаэля Боба-Ваксберга «Конь БоДжек» о депрессивной лошади с голосом Уилла Арнетта продолжится этой осенью.

«Конь БоДжек» вернётся осенью к зрителям

Четвёртый сезон выйдет целиком 8 сентября на Netflix. Кроме того, создатели приступили к переговорам о продлении проекта на пятый сезон.

Помимо Арнетта, к своим персонажам также вернутся Аарон Пол, Элисон Бри, Эми Седарис и Пол Ф. Томпкинс.

«Конь БоДжек» — это американский анимационный трагикомедийный сериал о павшей звезде шоу-бизнеса, антропоморфной лошади БоДжеке, которая любит выпить, созданный Рафаэлем Бобом-Уоксбергом для Netflix. Первый сезон стартовал на потоковом сервисе 22 августа 2014 года, второй – 17 июня 2015-го, а третий – 22 июля 2016-го.
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персоны
Уилл АрнеттЭлисон БриАарон ПолЭми Седарис
фильмы
Конь БоДжек

обсуждение >>
№ 1
Dr. Grey   14.07.2017 - 15:35
Четвертый сезон? Я про такой сериал вообще впервые слышу.:)))) Видно, в России и СНГ он не особо демонстрировался, никогда о нём не слышал. Вот на на сайте Kino-teatr. Ru это первая заметка о нём. читать далее>>
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