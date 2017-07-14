«Конь БоДжек» вернётся осенью к зрителям

Согласно информации издания Variety, сатирический анимационный сериал Рафаэля Боба-Ваксберга «Конь БоДжек»
о депрессивной лошади с голосом Уилла Арнетта
продолжится этой осенью.
Четвёртый сезон выйдет целиком 8 сентября
на Netflix. Кроме того, создатели приступили к переговорам о продлении проекта на пятый сезон.
Помимо Арнетта, к своим персонажам также вернутся Аарон Пол
, Элисон Бри
, Эми Седарис
и Пол Ф. Томпкинс
.
«Конь БоДжек» — это американский анимационный трагикомедийный сериал о павшей звезде шоу-бизнеса, антропоморфной лошади БоДжеке, которая любит выпить, созданный Рафаэлем Бобом-Уоксбергом для Netflix. Первый сезон стартовал на потоковом сервисе 22 августа 2014 года, второй – 17 июня 2015-го, а третий – 22 июля 2016-го.
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