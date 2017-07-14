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Директором «Союзмультфильма» назначили Бориса Машковцева

14 июля
2017 год

Новости кино >>
14 июля 2017
В Министерстве культуры Российской Федерации завершился конкурс на замещение должности директора ФГУП «Союзмультфильм», сообщается на сайте ведомства. Концепции развития киностудии представили три кандидата: Артём Акопян, Игорь Беляк и Борис Машковцев.

Директором «Союзмультфильма» назначили Бориса Машковцева

Единогласным решением конкурсной комиссии, возглавляемой замминистра культуры РФ Сергеем Обрывалиным, на должность директора «Союзмультфильма» назначен Борис Машковцев, занимавший с 26 апреля текущего года должность исполняющего обязанности директора. Приоритетными направлениями работы Машковцева, вошедшего в состав правления киностудии в начале 2017-го, являются повышение эффективности работы студии, формирование портфеля разнообразных проектов, включая авторское короткометражное, сериальное и полнометражное анимационное кино, а также развитие совместного производства с другими российскими и, в перспективе, зарубежными студиями.

«Я верю в большое будущее нашей легендарной студии и горда тем, что эту веру и, что ещё главнее, дорогу с нами готовы разделить такие опытные профессионалы своего дела. Уверена, успех любого начинания зависит от людей и настроя на победу. Вместе с нашей управленческой командой мы приложим все усилия, чтобы обеспечить работу коллектива поддержкой и ресурсами, необходимыми для новых творческих прорывов и открытий» – прокомментировала итоги конкурса председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Директором «Союзмультфильма» назначили Бориса Машковцева

В начале нулевых на базе студии был образован «Фильмофонд киностудии "Союзмультфильм"», который позднее преобразовали в «Объединённую государственную киноколлекцию» (ОГК). Безраздельное владение ОГК правами на персонажей, ничтожность авторских отчислений, непрозрачность их расчётов и плачевное положение студии вызвало возмущение бывших сотрудников «Союзмультфильма», и в 2011 году, накануне 75-летия киностудии, известные российские мультипликаторы Юрий Норштейн, Леонид Шварцман, Андрей Хржановский и Эдуард Назаров опубликовали в «Новой газете» открытое письмо Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину, в котором призвали российские власти сделать государственную студию мультипликационных фильмов «национальным проектом» и выделить «невозвратное финансирование в объёме 250—300 миллионов рублей в течение восьми лет». В том же году Владимир Путин на встрече с режиссёрами-аниматорами принял решение об упразднении ОГК и передаче коллекции в ведение ФГУП ТПО «Киностудия "Союзмультфильм"».

За последние 5 лет на «Союзмультфильме» сменилось 5 директоров. С 2011-го по 2014-й студией руководил Николай Маковский, его сменил Валерий Бакаев, проработавший на посту меньше месяца и уступивший место Андрею Добрунову, продержавшемуся 2 года. С весны прошлого года по 25 апреля текущего обязанности директора исполнял Глеб Давыдов, до назначения работавший первым заместителем директора.

Директором «Союзмультфильма» назначили Бориса Машковцева

В апреле 2017-го Российский союз правообладателей (РСП) и Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) помогли «Союзмультфильму» рассчитаться с долгами перед мультипликаторами, перечислив студии 9 млн руб.

В настоящее время «Союзмультфильм» существует, в основном, за счёт использования авторских прав на «золотой фонд» отечественной мультипликации. В ближайших планах — детские сериалы, полнометражные фильмы и работа над продолжением «Простоквашино». Разрабатываются программы для центра творческого развития детей, планируется открыть профессиональные курсы анимации, детскую анимационную студию и «Музей анимации». Кроме того, на базе «Союзмультфильма» будет создан Дом российской анимации, который объединит около 20 киностудий. Предполагается, что такой анимационный кластер появится в новом здании студии на улице академика Королёва, куда она переезжает в этом году. Здание площадью около 6 тыс. кв метров будет оснащено для производства авторской и коммерческий анимации, в том числе и в формате 3D.
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