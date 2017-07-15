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Кристина Хендрикс станет «хорошей девочкой»

15 июля
2017 год

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15 июля 2017
Звезда сериала «Безумцы» Кристина Хендрикс получила главную роль в летней драмеди телеканала NBC «Хорошие девочки». Рыжеволосая актриса заменит сыгравшую в пилоте Кэтлин Роуз Перкинс.

Кристина Хендрикс станет «хорошей девочкой»

Пилотную серию переснимут этой осенью уже с Хендрикс. В центре сюжета сериала три мамочки из пригорода, уставшие от безуспешных попыток свести концы с концами. Однажды, женщины решаются на ограбление местного супермаркета, вооружившись игрушечными пистолетами. Но всё идёт не по плану, когда менеджер мельком видит одну из них, а количество денег в кассе значительно превосходит ожидания налётчиц.

На роли также утверждены Ретта («Парки и зоны отдыха») и Мэй Уитман («Задержка в развитии»).

Сценаристом стала Дженна Бэнс («Анатомия страсти», «Отчаянные домохозяйки»), а производством руководит Universal Television. Премьера намечена на следующее межсезонье.
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Кристина Хендрикс станет «хорошей девочкой» фотографии
Кристина Хендрикс станет «хорошей девочкой» фотографии
Кристина Хендрикс станет «хорошей девочкой» фотографии
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