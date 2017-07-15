Кристина Хендрикс станет «хорошей девочкой»

Звезда сериала «Безумцы» Кристина Хендрикс
получила главную роль в летней драмеди телеканала NBC «Хорошие девочки». Рыжеволосая актриса заменит сыгравшую в пилоте Кэтлин Роуз Перкинс
.
Пилотную серию переснимут этой осенью уже с Хендрикс. В центре сюжета сериала три мамочки из пригорода, уставшие от безуспешных попыток свести концы с концами. Однажды, женщины решаются на ограбление местного супермаркета, вооружившись игрушечными пистолетами. Но всё идёт не по плану, когда менеджер мельком видит одну из них, а количество денег в кассе значительно превосходит ожидания налётчиц.
На роли также утверждены Ретта
(«Парки и зоны отдыха») и Мэй Уитман
(«Задержка в развитии»
).
Сценаристом стала Дженна Бэнс
(«Анатомия страсти»
, «Отчаянные домохозяйки»
), а производством руководит Universal Television. Премьера намечена на следующее межсезонье.
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