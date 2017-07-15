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Актриса из Узбекистана сыграет роль в сериале Marvel

15 июля
2017 год

Новости кино >>
15 июля 2017
Актриса Милана Вайнтруб, уроженка Ташкента, известная по участию в голливудском телешоу «Это мы», сыграет в сериале Marvel «Новые воины».

Актриса из Узбекистана сыграет роль в сериале Marvel

В новом проекте про супергероев Вайнтруб перевоплотится в Дорин Грин — Девочку-белку. Персонаж актрисы умеет общаться с белками, обладает огромной силой, красивым пушистым хвостом, острыми зубами и когтями, а также регенерацией.

«Новые воины» будут состоять из 10 серий. В центре сюжета комедийного сериала - шесть молодых людей, которые учатся справляться со своими суперспособностями. В сериале также снимутся Дерек Телер, Джереми Тарди, Келам Уорти, Мэттью Мой и Кейт Комер. Премьера намечена на 2018 год.
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Актриса из Узбекистана сыграет роль в сериале Marvel фотографии
Актриса из Узбекистана сыграет роль в сериале Marvel фотографии
Актриса из Узбекистана сыграет роль в сериале Marvel фотографии
Актриса из Узбекистана сыграет роль в сериале Marvel фотографии
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