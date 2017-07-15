Актриса из Узбекистана сыграет роль в сериале Marvel

Актриса, уроженка Ташкента, известная по участию в голливудском телешоу «Это мы», сыграет в сериале Marvel «Новые воины».В новом проекте про супергероев Вайнтруб перевоплотится в Дорин Грин — Девочку-белку. Персонаж актрисы умеет общаться с белками, обладает огромной силой, красивым пушистым хвостом, острыми зубами и когтями, а также регенерацией.«Новые воины» будут состоять из 10 серий. В центре сюжета комедийного сериала - шесть молодых людей, которые учатся справляться со своими суперспособностями. В сериале также снимутся. Премьера намечена на