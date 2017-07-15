Билл Скарсгард окажется в мультивселенной Стивена Кинга

Билл Скарсгард
присоединился к актёрскому составу сериала-антологии «Касл-Рок», который выйдет на потоковом сервисе Hulu.
Касл-Рок — вымышленный город в штате Мэн, придуманный Стивеном Кингом
. Именно в этом населённом пункте происходят события многих фантастических рассказов и романов писателя. По словам авторов нового шоу, сериал станет эпической сагой о свете и тьме, сочетающей мифологию вселенной Кинга с любопытными историями персонажей. Биллу Скарсгарду досталась роль молодого человека с крайне необычной юридической проблемой.
В сериале также сыграют Андре Холланд
, Сисси Спейсек
, Мелани Лински
и Джейн Леви
. Сроки работ и дата премьеры пока не уточняются.
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