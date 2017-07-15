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Билл Скарсгард окажется в мультивселенной Стивена Кинга

15 июля
2017 год

Новости кино >>
15 июля 2017
Билл Скарсгард присоединился к актёрскому составу сериала-антологии «Касл-Рок», который выйдет на потоковом сервисе Hulu.

Билл Скарсгард окажется в мультивселенной Стивена Кинга

Касл-Рок — вымышленный город в штате Мэн, придуманный Стивеном Кингом. Именно в этом населённом пункте происходят события многих фантастических рассказов и романов писателя. По словам авторов нового шоу, сериал станет эпической сагой о свете и тьме, сочетающей мифологию вселенной Кинга с любопытными историями персонажей. Биллу Скарсгарду досталась роль молодого человека с крайне необычной юридической проблемой.

В сериале также сыграют Андре Холланд, Сисси Спейсек, Мелани Лински и Джейн Леви. Сроки работ и дата премьеры пока не уточняются.
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Билл Скарсгард окажется в мультивселенной Стивена Кинга фотографии
Билл Скарсгард окажется в мультивселенной Стивена Кинга фотографии
Билл Скарсгард окажется в мультивселенной Стивена Кинга фотографии
Билл Скарсгард окажется в мультивселенной Стивена Кинга фотографии
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