Билл Скарсгард окажется в мультивселенной Стивена Кинга

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Дженнифер Джейсон Ли снимется в драме Бенедикта Камбербэтча

«В кругу семьи»-2017: Что смотрят звезды на фестивале и дома

Егор Бероев и Максим Дрозд сбежали из тюрьмы

Актриса из Узбекистана сыграет роль в сериале Marvel

Как славно загнать человека в капкан, как славно травить человека!

Жан-Люк Годар на больших экранах двух столиц

Какие ТВ-шоу смотреть тем, кому мало «Игры престолов»

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Немного Крыма и немного любви: Какое авторское кино поддержало Минкультуры?

Описания всех проектов, которые получат в этом году государственные деньги