Егор Бероев и Максим Дрозд сбежали из тюрьмы

В Ростове-на-Дону стартовали съёмки нового сериала телеканала НТВ «Смотритель маяка»
, сообщает «Киностудия КИТ». Главные роли в проекте исполняют Егор Бероев
и Максим Дрозд
.
Действие сериала происходит накануне первой мировой войны. Русской контрразведке становится известно о предстоящей крупной диверсии в Крыму. Для её осуществления, на территорию России тайно проникает германский шпион, который должен заминировать Севастопольскую бухту, уничтожить главные силы русского флота и дать возможность высадке немецко-турецкого десанта. Для выполнения задания он использует завербованных русских из самых разных слоев – от офицеров до уголовников. Один из них, главный герой Арсений Седов, становится другом шпиона. Враг не подозревает, что Арсений на самом деле является разведчиком Генерального Штаба.
Съёмки сериала изначально было решено проводить не в Крыму, а в Ростове. Первой отснятой сценой стал побег главных героев - Арсения Седова (Максим Дрозд) и Ремезова (Егор Бероев) - из тюрьмы.
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