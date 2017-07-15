Лента «Честное пионерское-3» получила приз детского жюри фестиваля «В кругу семьи»

14 июля в Ярославле завершился кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи»
. На Церемонии закрытия были подведены итоги смотра
, о которых сообщает пресс-служба фестиваля.
В конкурсе полнометражных художественных и анимационных фильмов для детей и юношества в номинации «Лучший фильм» победила картина «Клан Боскампи», Нидерланды, режиссёр Арне Тонен
. «Лучшей режиссерской работой» детское жюри признало российскую ленту Александра Карпиловского «Честное пионерское-3»
. В номинации «Лучшая детская роль» победила Мира Форсел
, сыгравшая главную роль в шведском фильме «Вверх к небу!». «Приз зрительских симпатий» был единогласно отдан немецкой картине «Спасти Раффи!» о дружбе хомяка и мальчика.
В основной программе, сразу в двух номинациях, победила испанская картина «Лето 1993», получившая награды «за лучшую режиссуру» и «операторскую работу». «Лучшая женская роль» – Габия Яраминайте
, в литовско-румынском фильме «Навеки вместе». За «лучшую мужскую роль» награжден итальянец Луиджи Федель
, за фильм «Пиума». «Специальный приз жюри» получила Лайя Артигас
, за роль в фильме «Лето 1993», а зрительские симпатии были отданы ленте «Добро пожаловать в Германию». Гран-при фестиваля «В кругу семьи» получила итальянская картина «Пиума» режиссёра Райана Джонсона
.
В рамках ХII Международного кинофестиваля детских и семейных фильмов «В кругу семьи» было показано 18 семейных фильмов конкурсной программы из 14 стран мира. Смотр проходил с 8 по 14 июля.
обсуждение >>