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Лента «Честное пионерское-3» получила приз детского жюри фестиваля «В кругу семьи»

15 июля
2017 год

Новости кино >>
15 июля 2017
14 июля в Ярославле завершился кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи». На Церемонии закрытия были подведены итоги смотра, о которых сообщает пресс-служба фестиваля.

Лента «Честное пионерское-3» получила приз детского жюри фестиваля «В кругу семьи»

В конкурсе полнометражных художественных и анимационных фильмов для детей и юношества в номинации «Лучший фильм» победила картина «Клан Боскампи», Нидерланды, режиссёр Арне Тонен. «Лучшей режиссерской работой» детское жюри признало российскую ленту Александра Карпиловского «Честное пионерское-3». В номинации «Лучшая детская роль» победила Мира Форсел, сыгравшая главную роль в шведском фильме «Вверх к небу!». «Приз зрительских симпатий» был единогласно отдан немецкой картине «Спасти Раффи!» о дружбе хомяка и мальчика.

В основной программе, сразу в двух номинациях, победила испанская картина «Лето 1993», получившая награды «за лучшую режиссуру» и «операторскую работу». «Лучшая женская роль» – Габия Яраминайте, в литовско-румынском фильме «Навеки вместе». За «лучшую мужскую роль» награжден итальянец Луиджи Федель, за фильм «Пиума». «Специальный приз жюри» получила Лайя Артигас, за роль в фильме «Лето 1993», а зрительские симпатии были отданы ленте «Добро пожаловать в Германию». Гран-при фестиваля «В кругу семьи» получила итальянская картина «Пиума» режиссёра Райана Джонсона.

Лента «Честное пионерское-3» получила приз детского жюри фестиваля «В кругу семьи»

В рамках ХII Международного кинофестиваля детских и семейных фильмов «В кругу семьи» было показано 18 семейных фильмов конкурсной программы из 14 стран мира. Смотр проходил с 8 по 14 июля.
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Лента «Честное пионерское-3» получила приз детского жюри фестиваля «В кругу семьи» фотографии
Лента «Честное пионерское-3» получила приз детского жюри фестиваля «В кругу семьи» фотографии
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