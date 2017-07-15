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Дженнифер Джейсон Ли снимется в драме Бенедикта Камбербэтча

15 июля
2017 год

Новости кино >>
15 июля 2017
Дженнифер Джейсон Ли и Хьюго Уивинг присоединился к актёрскому составу пятисерийного мини-сериала «Мелроуз» от Showtime и Sky Atlantic.

Дженнифер Джейсон Ли снимется в драме Бенедикта Камбербэтча

Сюжет телешоу основан на серии полуавтобиографических романов Эдварда Сент-Обина. Сериал расскажет историю жизни Патрика Мелроуза — эпатажного плейбоя-аристократа с пагубными привычками и глубокой психологической травмой, полученной ещё в детстве по вине отца-тирана и равнодушной матери. Действие будет происходить с 1960-х годов до 2000-х в Лондоне, на юге Франции и в Нью-Йорке.

Ранее на главную роль в проекте был утверждён Бенедикт Камбербэтч, который не только сыграет в сериале, но и выступит исполнительным продюсером. Дженнифер Джейсон Ли и Хьюго Уивинг сыграют непутёвых родителей главного героя.
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Дженнифер Джейсон Ли снимется в драме Бенедикта Камбербэтча фотографии
Дженнифер Джейсон Ли снимется в драме Бенедикта Камбербэтча фотографии
Дженнифер Джейсон Ли снимется в драме Бенедикта Камбербэтча фотографии
Дженнифер Джейсон Ли снимется в драме Бенедикта Камбербэтча фотографии
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