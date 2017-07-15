Дженнифер Джейсон Ли снимется в драме Бенедикта Камбербэтча

Дженнифер Джейсон Ли
и Хьюго Уивинг
присоединился к актёрскому составу пятисерийного мини-сериала «Мелроуз» от Showtime и Sky Atlantic.
Сюжет телешоу основан на серии полуавтобиографических романов Эдварда Сент-Обина. Сериал расскажет историю жизни Патрика Мелроуза — эпатажного плейбоя-аристократа с пагубными привычками и глубокой психологической травмой, полученной ещё в детстве по вине отца-тирана и равнодушной матери. Действие будет происходить с 1960-х годов до 2000-х в Лондоне, на юге Франции и в Нью-Йорке.
Ранее
на главную роль в проекте был утверждён Бенедикт Камбербэтч
, который не только сыграет в сериале, но и выступит исполнительным продюсером. Дженнифер Джейсон Ли и Хьюго Уивинг сыграют непутёвых родителей главного героя.
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