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Гаэль Гарсиа Берналь отправится в детский сад

16 июля
2017 год

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16 июля 2017
Актёрский состав картины «Учитель детского сада» пополнился новыми именами. В ленте, помимо заявленной ранее на главную роль Мэгги Джилленхол, сыграют Гаэль Гарсиа Берналь и Роза Салазар, сообщает Variety.

Гаэль Гарсиа Берналь отправится в детский сад

Картина расскажет об истории простой учительницы Лизы Спинелли, разочаровавшейся в собственной жизни и карьере. Неожиданно героиня замечает невероятный творческий потенциал в своём пятилетнем ученике, который увлечён поэзией. Мальчик преображает жизнь уставшей женщины, с момента их знакомства Лиза всё своё время готова посвятить талантливому ребенку, забыв о собственной семье.

Съёмки ленты стартовали 12 июля в Нью-Йорке, ими руководит режиссёр Сара Коланджело («Маленькие происшествия»).

Картина «Учитель детского сада» является ремейком фильма «Воспитательница» 2014 года, снятого израильским режиссёром Надавом Лапидом.
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Гаэль Гарсиа Берналь отправится в детский сад фотографии
Гаэль Гарсиа Берналь отправится в детский сад фотографии
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