Умер актёр театра и кино Владимир Толоконников

Ночью 16 июля умер российский актёр Владимир Толоконников
, сообщают РИА Новости. Артист ушел из жизни в возрасте 74 лет.
Печальную новость сообщил представитель театра Лермонтова в Алма-Ате, где долгое время работал Толоконников. «Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве. Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра»
, — рассказали в театре.
По словам представителя театра, актёр недавно вернулся в Москву после съёмок в Геленджике, однако после этого находился под наблюдением врачей. Толоконников будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.
Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Получил широкую известность после роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме «Собачье сердце»
, экранизации одноименной повести Михаила Булгакова.
обсуждение >>