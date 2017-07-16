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Умер актёр театра и кино Владимир Толоконников

16 июля
2017 год

Новости кино >>
16 июля 2017
Ночью 16 июля умер российский актёр Владимир Толоконников, сообщают РИА Новости. Артист ушел из жизни в возрасте 74 лет.

Умер актёр театра и кино Владимир Толоконников

Печальную новость сообщил представитель театра Лермонтова в Алма-Ате, где долгое время работал Толоконников. «Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве. Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра», — рассказали в театре.

По словам представителя театра, актёр недавно вернулся в Москву после съёмок в Геленджике, однако после этого находился под наблюдением врачей. Толоконников будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.

Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Получил широкую известность после роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме «Собачье сердце», экранизации одноименной повести Михаила Булгакова.
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Умер актёр театра и кино Владимир Толоконников фотографии
Умер актёр театра и кино Владимир Толоконников фотографии
Умер актёр театра и кино Владимир Толоконников фотографии
Умер актёр театра и кино Владимир Толоконников фотографии
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обсуждение >>
№ 3
89518864424   16.07.2017 - 13:29
Вчера смотрел бобровых потрясающе читать далее>>
№ 2
Софья Орех   16.07.2017 - 13:15
Низкий поклон за Шарикова! Лучше было не сыграть! Мои искренние соболезнования семье и близким. Гениальный был Артист! Рано ушёл. Но в памяти останется навсегда... Браво, Артист! читать далее>>
№ 1
Нэнси (|)   16.07.2017 - 12:07
Очень жаль... Царство Небесное и вечная память замечательному артисту! Соболезнование родным и близким. читать далее>>
Всего сообщений: 3
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