«ВКонтакте» и «Амедиатека» выпустили шоу про сериалы «Спойлерная»

Социальная сеть «ВКонтакте» и онлайн-кинотеатр «Амедиатека» запустили шоу с обсуждением сериалов «Спойлерная». Первый эпизод вышел в пятницу, 14 июля, в 21:00.
Премьерная серия посвящена новому сезону сериала «Игра престолов»
, первый эпизод которого выйдет в России 17 июля. Гостями выпуска стали актёр Юрий Колокольников
, снимавшийся в одном из сезонов «Игры престолов», ведущая Маргарита Митрофанова
и комик Дмитрий Грачёв
.
Ведущим «Спойлерной» стал сценарист фильмов «Горько!»
, «Экипаж»
и «Легенда №17» Николай Куликов
. Также в передаче имеется авторский блок кинокритика Антона Долина
«Наконец-то, Долин!».
По задумке авторов шоу, ведущий, приглашённые гости и фанаты сериала будут погружаться в мир сериалов, обсуждать героев, сюжет и различные теории развития событий.
обсуждение >>