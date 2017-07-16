Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«ВКонтакте» и «Амедиатека» выпустили шоу про сериалы «Спойлерная»

16 июля
2017 год

Новости кино >>
16 июля 2017
Социальная сеть «ВКонтакте» и онлайн-кинотеатр «Амедиатека» запустили шоу с обсуждением сериалов «Спойлерная». Первый эпизод вышел в пятницу, 14 июля, в 21:00.



Премьерная серия посвящена новому сезону сериала «Игра престолов», первый эпизод которого выйдет в России 17 июля. Гостями выпуска стали актёр Юрий Колокольников, снимавшийся в одном из сезонов «Игры престолов», ведущая Маргарита Митрофанова и комик Дмитрий Грачёв.

Ведущим «Спойлерной» стал сценарист фильмов «Горько!», «Экипаж» и «Легенда №17» Николай Куликов. Также в передаче имеется авторский блок кинокритика Антона Долина «Наконец-то, Долин!».

По задумке авторов шоу, ведущий, приглашённые гости и фанаты сериала будут погружаться в мир сериалов, обсуждать героев, сюжет и различные теории развития событий.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Роуз Лесли и Кит Харингтон представили седьмой сезон «Игры престолов»
Дейенерис Таргариен и Джон Сноу спустятся в московское метро
Лина Хиди рассказала о проблемах женщин на съемках
персоны
Юрий КолокольниковНиколай КуликовМаргарита Митрофанова

фотографии >>
«ВКонтакте» и «Амедиатека» выпустили шоу про сериалы «Спойлерная» фотографии
«ВКонтакте» и «Амедиатека» выпустили шоу про сериалы «Спойлерная» фотографии
«ВКонтакте» и «Амедиатека» выпустили шоу про сериалы «Спойлерная» фотографии
«ВКонтакте» и «Амедиатека» выпустили шоу про сериалы «Спойлерная» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Толоконников
15 июля ушёл из жизни актёр Владимир Толоконников.
Сергей Бездушный
12 июля скончался актёр Сергей Бездушный.
Тамара Миансарова
12 июля скончалась певица Тамара Миансарова.
Александр Майоров
11 июля ушёл из жизни режиссёр Александр Майоров.

День рождения >>

Лелде Викмане
Александр Гришин
Людмила Карауш
Лейла Кипиани
Александр Копылов (II)
Ада Роговцева
Сергей Романович
Виктория Тарасова
Сергей Цепов
Ана Паула Арозио
Фэй Грант
Фиби Кейтс
Джинджер Роджерс
Барбара Стэнвик
Уилл Феррелл
Джордж Хилтон
все родившиеся 16 июля >>

Афиша кино >>

Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Дюнкерк
боевик, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, Нидерланды, США, Франция, 2017
Заячья школа
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, 2017
Овердрайв
боевик, триллер
Франция, 2017
Уедем к чёртовой бабушке!
комедия
Италия, 2014
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Блокбастер
криминальный фильм, трагикомедия
Россия, 2017
Жил-был кот
комедия, приключения
Япония, 2016
Чёрная вода
фильм ужасов
Россия, 2015
Берлинский синдром
триллер, экранизация
Австралия, 2017
Выстрел в пустоту
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2017
Дикая история
комедия, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью