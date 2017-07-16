Гай Ричи нашёл исполнителей главных ролей для своего фильма «Алладин»

Гай Ричи
активно работает над своим следующим проектом - киноадаптацией сказки про Аладдина. Режиссёр выбрал актёров на главные роли - Алладина сыграет Мена Массуда
(«Джек Райан»
), а образ его возлюбленной Жасмин воплотит Наоми Скотт
(«Могучие рейнджеры»
), сообщает Variety.
Ранее стало известно, что роль харизматичного Джинна в фильме предложили Уиллу Смиту
. Главного злодея Джафара может сыграть Том Харди
, однако он пока не спешит подписывать контракт на участие в съёмках.
Сценарий для будущего фильма написал Джон Огэст
(«Чарли и шоколадная фабрика»
, «Крупная рыба»
). Премьера «Аладдина» запланирована на 2019 год
.
обсуждение >>