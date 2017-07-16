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Гай Ричи нашёл исполнителей главных ролей для своего фильма «Алладин»

16 июля
2017 год

Новости кино >>
16 июля 2017
Гай Ричи активно работает над своим следующим проектом - киноадаптацией сказки про Аладдина. Режиссёр выбрал актёров на главные роли - Алладина сыграет Мена Массуда («Джек Райан»), а образ его возлюбленной Жасмин воплотит Наоми Скотт («Могучие рейнджеры»), сообщает Variety.

Гай Ричи нашёл исполнителей главных ролей для своего фильма «Алладин»

Ранее стало известно, что роль харизматичного Джинна в фильме предложили Уиллу Смиту. Главного злодея Джафара может сыграть Том Харди, однако он пока не спешит подписывать контракт на участие в съёмках.

Гай Ричи нашёл исполнителей главных ролей для своего фильма «Алладин»

Сценарий для будущего фильма написал Джон Огэст («Чарли и шоколадная фабрика», «Крупная рыба»). Премьера «Аладдина» запланирована на 2019 год.
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Гай Ричи нашёл исполнителей главных ролей для своего фильма «Алладин» фотографии
Гай Ричи нашёл исполнителей главных ролей для своего фильма «Алладин» фотографии
Гай Ричи нашёл исполнителей главных ролей для своего фильма «Алладин» фотографии
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