Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Роль Доктора Кто впервые исполнит женщина

16 июля
2017 год

Новости кино >>
16 июля 2017
Компания BBC назвала исполнителя роли 13-го Доктора Кто и приемника Питера Капальди - главная роль в продолжении культового сериала досталась английской актрисе Джоди Уиттакер, сообщает The Hollywood Reporter.

Роль Доктора Кто впервые исполнит женщина

Уиттакер станет первой «женщиной-доктором» в истории сериала. Напомним, что ранее BBC объявила, что она представит нового доктора после финала мужского Уимблдона, и это станет сюрпризом для фанатов шоу. Уже тогда ходили слухи, что на главную роль могут утвердить женщину, фанаты предполагали, что это может быть Оливия Колман, Хелена Бонэм Картер или Тильда Суинтон.

Джоди Уиттакер успела отметиться ролями в сериалах «Чёрное зеркало» и «Убийство на пляже».

Роль Доктора Кто впервые исполнит женщина


В январе этого года шотландский актёр Питер Капальди, исполнявший главную роль в сериале с 2013 года, объявил об уходе из проекта.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
персоны
Питер КапальдиМэтт СмитДжоди Уиттакер
фильмы
Доктор КтоДоктор Кто

фотографии >>
Роль Доктора Кто впервые исполнит женщина фотографии
Роль Доктора Кто впервые исполнит женщина фотографии
Роль Доктора Кто впервые исполнит женщина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Толоконников
15 июля ушёл из жизни актёр Владимир Толоконников.
Сергей Бездушный
12 июля скончался актёр Сергей Бездушный.
Тамара Миансарова
12 июля скончалась певица Тамара Миансарова.
Александр Майоров
11 июля ушёл из жизни режиссёр Александр Майоров.

День рождения >>

Лелде Викмане
Александр Гришин
Людмила Карауш
Лейла Кипиани
Александр Копылов (II)
Ада Роговцева
Сергей Романович
Виктория Тарасова
Сергей Цепов
Ана Паула Арозио
Фэй Грант
Фиби Кейтс
Джинджер Роджерс
Барбара Стэнвик
Уилл Феррелл
Джордж Хилтон
все родившиеся 16 июля >>

Афиша кино >>

Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Дюнкерк
боевик, военный фильм, драма, триллер
Великобритания, Нидерланды, США, Франция, 2017
Заячья школа
детский фильм, приключения, семейное кино, сказка
Германия, 2017
Овердрайв
боевик, триллер
Франция, 2017
Уедем к чёртовой бабушке!
комедия
Италия, 2014
Ужас Амитивилля: Пробуждение
триллер, фильм ужасов
США, 2016
Блокбастер
криминальный фильм, трагикомедия
Россия, 2017
Жил-был кот
комедия, приключения
Япония, 2016
Чёрная вода
фильм ужасов
Россия, 2015
Берлинский синдром
триллер, экранизация
Австралия, 2017
Выстрел в пустоту
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2017
Дикая история
комедия, триллер, фильм ужасов
Аргентина, Испания, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью