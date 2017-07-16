Роль Доктора Кто впервые исполнит женщина

Компания BBC назвала исполнителя роли 13-го Доктора Кто
и приемника Питера Капальди
- главная роль в продолжении культового сериала досталась английской актрисе Джоди Уиттакер
, сообщает The Hollywood Reporter.
Уиттакер станет первой «женщиной-доктором» в истории сериала. Напомним, что ранее BBC объявила, что она представит нового доктора после финала мужского Уимблдона, и это станет сюрпризом для фанатов шоу. Уже тогда ходили слухи, что на главную роль могут утвердить женщину, фанаты предполагали, что это может быть Оливия Колман
, Хелена Бонэм Картер
или Тильда Суинтон
.
Джоди Уиттакер успела отметиться ролями в сериалах «Чёрное зеркало»
и «Убийство на пляже».
В январе этого года шотландский актёр Питер Капальди, исполнявший главную роль в сериале с 2013 года, объявил об уходе из проекта.
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