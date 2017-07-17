Умер Джордж Ромеро

16 июля
в возрасте 77
лет скончался известный американский режиссёр, сценарист и продюсер Джордж Ромеро
, сообщает Los Angeles Times.
По словам его делового партнёра Питера Грюнвальда
, известный хоррормейкер, боровшийся в последнее время с раком лёгких, умер во сне.
Джордж Эндрю Ромеро
родился 4 февраля 1940
года в Бронксе в Нью-Йорке. Как и многие киноэнтузиасты, он начал снимать ещё в детстве, с 14-ти лет — 8-милиметровой камерой. Учился в Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге, в 1960 году окончил университетский Колледж изобразительных искусств. После университета создавал короткие фильмы и рекламу.
В 60-х годах с друзьями создал Image Ten Productions, при помощи которой накопил первоначальный капитал — 100 тысяч долларов, на которые и был снят в 1967 году его дебютный полнометражный хоррор «Ночь живых мертвецов»
, вышедший на экраны в 1968-м и собравший в мировом прокате 30 млн долларов при бюджете 114000 $. Картина прославила режиссёра и закрепила за ним статус создателя жанра зомби-хоррора. Впоследствии Ромеро снял сиквелы своего маленького шедевра: «Рассвет мертвецов»
, «День мертвецов»
, «Земля мертвецов»
, «Дневники мертвецов»
и «Выживание мертвецов»
.
На счету Ромеро не только нашумевшая зомби-серия, но и такие картины, как «Время ведьм»
, «Безумцы»
, «Мартин»
, «Рыцари на колёсах»
, «Калейдоскоп ужасов»
, «Обезьяна-убийца»
, «Два злобных глаза»
, «Тёмная половина»
и «Вышибала»
. В 70-х он также работал над эпизодами документального телефильма «Победители»
. На своих фильмах часто выступал не только в качестве режиссёра, но и сценариста, продюсера, актёра, монтажёра и даже оператора. Засветился эпизодической ролью в культовом триллере Джонатана Демми «Молчание ягнят»
. Кроме того, его образ запечатлён в видеоиграх Zombie Squash
и Call of the Dead
.
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