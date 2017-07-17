Умер Джордж Ромеро

анонс

Роль Доктора Кто впервые исполнит женщина

Режиссёр сделал ставку на малоизвестных артистов.

Гай Ричи нашёл исполнителей главных ролей для своего фильма «Алладин»

«ВКонтакте» и «Амедиатека» выпустили шоу про сериалы «Спойлерная»

16 июля

Умер актёр театра и кино Владимир Толоконников

Артист ушёл из жизни в 74 года.