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Умер Джордж Ромеро

17 июля
2017 год

Новости кино >>
17 июля 2017
16 июля в возрасте 77 лет скончался известный американский режиссёр, сценарист и продюсер Джордж Ромеро, сообщает Los Angeles Times.

Умер Джордж Ромеро

По словам его делового партнёра Питера Грюнвальда, известный хоррормейкер, боровшийся в последнее время с раком лёгких, умер во сне.

Джордж Эндрю Ромеро родился 4 февраля 1940 года в Бронксе в Нью-Йорке. Как и многие киноэнтузиасты, он начал снимать ещё в детстве, с 14-ти лет — 8-милиметровой камерой. Учился в Университете Карнеги-Меллона в Питтсбурге, в 1960 году окончил университетский Колледж изобразительных искусств. После университета создавал короткие фильмы и рекламу.

Съёмки «Ночи живых мертвецов»

В 60-х годах с друзьями создал Image Ten Productions, при помощи которой накопил первоначальный капитал — 100 тысяч долларов, на которые и был снят в 1967 году его дебютный полнометражный хоррор «Ночь живых мертвецов», вышедший на экраны в 1968-м и собравший в мировом прокате 30 млн долларов при бюджете 114000 $. Картина прославила режиссёра и закрепила за ним статус создателя жанра зомби-хоррора. Впоследствии Ромеро снял сиквелы своего маленького шедевра: «Рассвет мертвецов», «День мертвецов», «Земля мертвецов», «Дневники мертвецов» и «Выживание мертвецов».

На счету Ромеро не только нашумевшая зомби-серия, но и такие картины, как «Время ведьм», «Безумцы», «Мартин», «Рыцари на колёсах», «Калейдоскоп ужасов», «Обезьяна-убийца», «Два злобных глаза», «Тёмная половина» и «Вышибала». В 70-х он также работал над эпизодами документального телефильма «Победители». На своих фильмах часто выступал не только в качестве режиссёра, но и сценариста, продюсера, актёра, монтажёра и даже оператора. Засветился эпизодической ролью в культовом триллере Джонатана Демми «Молчание ягнят». Кроме того, его образ запечатлён в видеоиграх Zombie Squash и Call of the Dead.
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