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Юбилей Войцеха Килара

17 июля
2017 год

Новости кино >>
17 июля 2017
Сегодня, 17 июля, исполнилось 85 лет со дня рождения знаменитого польского композитора Войцеха Килара, чья музыка звучит в 166 фильмах и сериалах.

Юбилей Войцеха Килара

Войцех Артур Килар родился 17 июля 1932 года во Львове, Польша (ныне Украина). Отец композитора был врачом, мать — актрисой. Учился музыке во Львове, Кракове и Катовице; получил диплом в 1955-м. Состоявшийся пианист с классическим образованием, Килар после переезда в 1959-м году во Францию учился в консерватории под руководством Нади Буланже.

Известен в качестве не только классического музыканта, но и автора огромного количества звуковых дорожек к кинофильмам. С ним успели поработать многие польские киноклассики (Кшиштоф Занусси, Кшиштоф Кесьлёвский, Анджей Вайда, Казимеж Куц, Ежи Гоффман). Его первой американской картиной стал «Дракула Брэма Стокера» Фрэнсиса Форда Копполы. На счету композитора также музыкальное сопровождение таких фильмов, как «Портрет леди», «Шоу Трумана», «Девятые врата» и многие другие. Обладатель премии «Сезар» за лучшую музыку к «Пианисту» Романа Полански и 6 польских кинонаград.

Умер 29 декабря 2013 года в польском городе Катовице.
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