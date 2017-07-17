Юбилей Войцеха Килара

Сегодня, 17 июля
, исполнилось 85
лет со дня рождения знаменитого польского композитора Войцеха Килара
, чья музыка звучит в 166
фильмах и сериалах.
Войцех Артур Килар
родился 17 июля 1932
года во Львове, Польша (ныне Украина). Отец композитора был врачом, мать — актрисой. Учился музыке во Львове, Кракове и Катовице; получил диплом в 1955-м. Состоявшийся пианист с классическим образованием, Килар после переезда в 1959-м году во Францию учился в консерватории под руководством Нади Буланже
.
Известен в качестве не только классического музыканта, но и автора огромного количества звуковых дорожек к кинофильмам. С ним успели поработать многие польские киноклассики (Кшиштоф Занусси
, Кшиштоф Кесьлёвский
, Анджей Вайда
, Казимеж Куц
, Ежи Гоффман
). Его первой американской картиной стал «Дракула Брэма Стокера» Фрэнсиса Форда Копполы
. На счету композитора также музыкальное сопровождение таких фильмов, как «Портрет леди»
, «Шоу Трумана»
, «Девятые врата»
и многие другие. Обладатель премии «Сезар» за лучшую музыку к «Пианисту» Романа Полански
и 6 польских кинонаград.
Умер 29 декабря 2013
года в польском городе Катовице.
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