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Умер Мартин Ландау

17 июля
2017 год

Новости кино >>
17 июля 2017
По информации агентства Associated Press (AP), 15 июля в возрасте 89 лет скончался известный голливудский актёр Мартин Ландау, получивший «Оскар» за роль Белы Лугоши в картине «Эд Вуд». Ландау умер в субботу в больнице из-за «непредвиденных осложнений» в результате заболевания, которое источники агентства решили не называть.

В образе Белы Лугоши

Мартин Ландау родился 20 июня 1928 года в Бруклине (Нью-Йорк). Начал свою карьеру в возрасте 17 лет в газете «Нью-Йорк дейли ньюз» как мультипликатор и иллюстратор, но в 1951 году перешёл к профессии актёра и дебютировал на сцене в спектакле «Детективная история» в театре «Мейнс Пик Айлендс». Он присоединился к знаменитой Актёрской студии в Нью-Йорке в 1955 году, а затем дебютировал на Бродвее в постановке «Середина ночи».

В 1959 году состоялся кинодебют Ландау в картине «Высота Порк Чоп Хилл». В те годы он запомнился зрителям ролью шпиона в фильме Альфреда Хичкока «К Северу через Северо-запад» и в образе непостоянного, как хамелеон, мастера по изменению внешности в сериале «Миссия невыполнима», за который он получил свой первый «Золотой глобус».

На счету актёра 177 ролей в кино и на телевидении. В частности, он создал запоминающиеся образы в таких фильмах, как «Добро пожаловать домой, Джонни Бристол», «Меня зовут мистер Тиббс!», «Клеопатра», «Такер: Человек и его мечта», «Преступления и проступки» и многие другие. Роль в картине Тима Бёртона «Эд Вуд», помимо «Оскара», принесла актёру «Золотой глобус», «Сатурн» и премию Гильдии киноактеров. Ему присвоены именная звезда на голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе за вклад в киноиндустрию и Почётный приз Berlinale Camera Award Берлинского кинофестиваля.
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