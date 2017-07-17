Умер Мартин Ландау

По информации агентства Associated Press (AP), 15 июля в возрасте 89 лет скончался известный голливудский актёр Мартин Ландау
, получивший «Оскар» за роль Белы Лугоши
в картине «Эд Вуд»
. Ландау умер в субботу в больнице из-за «непредвиденных осложнений»
в результате заболевания, которое источники агентства решили не называть.
Мартин Ландау родился 20 июня 1928
года в Бруклине (Нью-Йорк). Начал свою карьеру в возрасте 17 лет в газете «Нью-Йорк дейли ньюз» как мультипликатор и иллюстратор, но в 1951 году перешёл к профессии актёра и дебютировал на сцене в спектакле «Детективная история»
в театре «Мейнс Пик Айлендс»
. Он присоединился к знаменитой Актёрской студии
в Нью-Йорке в 1955 году, а затем дебютировал на Бродвее в постановке «Середина ночи»
.
В 1959 году состоялся кинодебют Ландау в картине «Высота Порк Чоп Хилл»
. В те годы он запомнился зрителям ролью шпиона в фильме Альфреда Хичкока «К Северу через Северо-запад»
и в образе непостоянного, как хамелеон, мастера по изменению внешности в сериале «Миссия невыполнима»
, за который он получил свой первый «Золотой глобус».
На счету актёра 177
ролей в кино и на телевидении. В частности, он создал запоминающиеся образы в таких фильмах, как «Добро пожаловать домой, Джонни Бристол»
, «Меня зовут мистер Тиббс!»
, «Клеопатра»
, «Такер: Человек и его мечта»
, «Преступления и проступки»
и многие другие. Роль в картине Тима Бёртона «Эд Вуд»
, помимо «Оскара», принесла актёру «Золотой глобус», «Сатурн» и премию Гильдии киноактеров. Ему присвоены именная звезда на голливудской Аллее славы в Лос-Анджелесе за вклад в киноиндустрию и Почётный приз Berlinale Camera Award Берлинского кинофестиваля.
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