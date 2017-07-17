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Завершились съёмки фильма «Т-34» с Александром Петровым и Ириной Старшенбаум

17 июля
2017 год

Новости кино >>
17 июля 2017
Алексей Сидоров завершил съёмки военно-приключенческого экшна «Т-34» с Александром Петровым, Ириной Старшенбаум, Виктором Добронравовым, Антоном Богдановым, Семёном Трескуновым и Артёмом Быстровым в главных ролях, сообщает пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа».

Завершились съёмки фильма «Т-34» с Александром Петровым и Ириной Старшенбаум
фото: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

Съёмочный период картины стартовал 23 февраля и продлился 61 смену. Некоторые сцены снимали в Москве, Калужской и Московской областях, а другая часть съёмок проходила в Чехии (Прага, Локет, Рудольфинум и Терезин). Для фильма было выстроено более 25 масштабных декораций, среди которых русская деревня, лагерь военнопленных, немецкий полигон и железнодорожная станция. В работе над лентой, снятой кинокомпаниями «Марс Медиа» и «Амедиа Продакшн», приняли участие 5 военно-исторических консультантов.

«"Т-34" — наш самый крупный проект за последние 5 лет. С Алексеем Сидоровым мы сняли вместе 5 фильмов, и я считаю его одним из самых талантливых режиссёров и сценаристов в стране. Наша задача – сделать картину максимально динамичной, современной, ориентированной на разные аудитории, чтобы она получилась зрелищной — для молодёжи, привыкшей видеть лучшие жанровые голливудские примеры, и в то же время с глубокой захватывающей историей, характерами — для людей старшего поколения. Мне кажется, у "Т-34" есть всё, чтобы стать фильмом-событием» – рассказал о целевой аудитории фильма генеральный продюсер «Марс Медиа» Рубен Дишдишян.

Картина выйдет в прокат в 2018 году.
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Завершились съёмки фильма «Т-34» с Александром Петровым и Ириной Старшенбаум фотографии
Завершились съёмки фильма «Т-34» с Александром Петровым и Ириной Старшенбаум фотографии
Завершились съёмки фильма «Т-34» с Александром Петровым и Ириной Старшенбаум фотографии
Завершились съёмки фильма «Т-34» с Александром Петровым и Ириной Старшенбаум фотографии
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