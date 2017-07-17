Первый, пошёл!: завершились съёмки кинокомикса «Мстители: Война бесконечности»

Братья Энтони
и Джо Руссо
опубликовали в своём инстаграме фотографию, которую подписали фразой «Один готов»
, намекая на официальное завершение съёмок марвеловского кинокомикса «Мстители: Война бесконечности»
. Позднее эту информацию подтвердило издание Entertainment Weekly.
В новой картине Мстителям предстоит сразиться с безумным титаном Таносом (Джош Бролин
), который планирует завладеть всеми шестью Камнями Бесконечности – артефактами огромной силы, дабы перекроить реальность под свои деспотичные нужды.
Вместе с шестёркой основных героев в борьбе со злодеем примут активное участие Стражи Галактики, Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел, Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Чёрная Пантера и Человек-паук. На российские экраны третья часть популярной серии выйдет 3 мая
будущего года.
Известно, что съёмочный процесс пока безымянных четвёртых «Мстителей»
, которые продолжат сюжет третьего фильма, начнётся совсем скоро, в августе.
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