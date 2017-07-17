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Первый, пошёл!: завершились съёмки кинокомикса «Мстители: Война бесконечности»

17 июля
2017 год

Новости кино >>
17 июля 2017
Братья Энтони и Джо Руссо опубликовали в своём инстаграме фотографию, которую подписали фразой «Один готов», намекая на официальное завершение съёмок марвеловского кинокомикса «Мстители: Война бесконечности». Позднее эту информацию подтвердило издание Entertainment Weekly.

Первый, пошёл!: завершились съёмки кинокомикса «Мстители: Война бесконечности»

В новой картине Мстителям предстоит сразиться с безумным титаном Таносом (Джош Бролин), который планирует завладеть всеми шестью Камнями Бесконечности – артефактами огромной силы, дабы перекроить реальность под свои деспотичные нужды.

Вместе с шестёркой основных героев в борьбе со злодеем примут активное участие Стражи Галактики, Мантис, Алая Ведьма, Вижн, Зимний Солдат, Капитан Марвел, Доктор Стрэндж, Ник Фьюри, Человек-муравей, Вонг, Чёрная Пантера и Человек-паук. На российские экраны третья часть популярной серии выйдет 3 мая будущего года.

Известно, что съёмочный процесс пока безымянных четвёртых «Мстителей», которые продолжат сюжет третьего фильма, начнётся совсем скоро, в августе.
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