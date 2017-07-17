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Марк Хэмилл и Дейзи Ридли рассказали о закулисье восьмых «Звёздных войн»

17 июля
2017 год

Новости кино >>
17 июля 2017
На минувших выходных в Anaheim Convention Center в калифорнийском городе Анахайм состоялась конвенция D23 Expo 2017 – мероприятие для поклонников Disney, которое проходит один раз в два года.



Как сообщает пресс-служба российского отделения компании Disney, в рамках выставки поклонникам было представлено видео о создании картины «Звёздные войны: Последние джедаи».

Ролик публике презентовали вместе со сценаристом и режиссёром Райаном Джонсоном звёзды культовой саги Марк Хэмилл, Дейзи Ридли, Джон Бойега, Гвендолин Кристи, а также Келли Мари Трэн, Лора Дерн и Бенисио Дель Торо, дебютировавшие в популярной серии.

Восьмой эпизод «Звёздных войн» появится на российских экранах 14 декабря текущего года.
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Марк Хэмилл и Дейзи Ридли рассказали о закулисье восьмых «Звёздных войн» фотографии
Марк Хэмилл и Дейзи Ридли рассказали о закулисье восьмых «Звёздных войн» фотографии
Марк Хэмилл и Дейзи Ридли рассказали о закулисье восьмых «Звёздных войн» фотографии
Марк Хэмилл и Дейзи Ридли рассказали о закулисье восьмых «Звёздных войн» фотографии
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