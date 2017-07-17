Марк Хэмилл и Дейзи Ридли рассказали о закулисье восьмых «Звёздных войн»

анонс

Мастер отдаёт предпочтение гастролям и компьютерным играм.

Джон Карпентер не хочет снимать кино

Кирилл Сафонов и Денис Шведов сыграли в новой работе Тони Кэя

Актриса снимается в научно-фантастическом триллере «Я – мама».

Хилари Суонк станет угрозой для робота

18 октября

Автор триллера «Семь» адаптирует для американцев мангу о палаче

Эндрю Кевин Уокер напишет сценарий к экранизации «Одинокого волка и его ребёнка».