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Российский мультипликатор Александр Петров отмечает 60-летие

17 июля
2017 год

Новости кино >>
17 июля 2017
Сегодня, 17 июля, своё 60-летие празднует известный российский режиссёр-мультипликатор, заслуженный деятель искусств РФ Александр Петров, получивший премию Американской киноакадемии «Оскар» за мультфильм «Старик и море» в номинации «Лучший анимационный фильм».

Российский мультипликатор Александр Петров отмечает 60-летие

Одним из первых мастера с юбилеем поздравила в социальной сети Facebook киностудия «Союзмультфильм», пожелав ему «бесконечных сил на создание прекрасного искусства, крепкого здоровья, талантливых учеников и последователей».

Александр Константинович Петров родился 17 июля 1957 года в селе Пречистое Ярославской области. В 1976 году окончил Ярославское художественное училище, в 1982-м — художественный факультет ВГИКа (мастерская Ивана Иванова-Вано). В 1981—1982 годах работал художником-постановщиком «Арменфильма», с 1982 года — художник-постановщик Свердловской киностудии. В 1987—1988 годах занимался на Высших курсах сценаристов и режиссёров (мастер — Фёдор Хитрук).

Режиссёрский дебют знаменитого аниматора состоялся в 1988 году мультфильмом «Марафон» (в соавторстве с Михаилом Тумелей). Спустя год появилась его первая работа, выполненная в технике живописи по стеклу, прославившей его во всём мире, — «Корова» по одноимённому рассказу Андрея Платонова. Помимо вышеперечисленных картин, он также создал такие шедевры, как «Сон смешного человека», «Русалка» и «Моя любовь».
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Александр Петров (VI)
фильмы
КороваМарафонМоя любовьРусалкаСон смешного человека

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Российский мультипликатор Александр Петров отмечает 60-летие фотографии
Российский мультипликатор Александр Петров отмечает 60-летие фотографии
Российский мультипликатор Александр Петров отмечает 60-летие фотографии
Российский мультипликатор Александр Петров отмечает 60-летие фотографии
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№ 1
Турандот из страны Оз   17.07.2017 - 21:46
... Присоединяюсь к поздравлениям "Союзмультфильма". А ещё желаю творческих озарений и не менее творческих успехов. читать далее>>
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