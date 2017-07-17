Российский мультипликатор Александр Петров отмечает 60-летие

Сегодня, 17 июля
, своё 60-летие празднует известный российский режиссёр-мультипликатор, заслуженный деятель искусств РФ Александр Петров
, получивший премию Американской киноакадемии «Оскар» за мультфильм «Старик и море»
в номинации «Лучший анимационный фильм».
Одним из первых мастера с юбилеем поздравила в социальной сети Facebook киностудия «Союзмультфильм», пожелав ему «бесконечных сил на создание прекрасного искусства, крепкого здоровья, талантливых учеников и последователей».
Александр Константинович Петров
родился 17 июля 1957
года в селе Пречистое Ярославской области. В 1976 году окончил Ярославское художественное училище, в 1982-м — художественный факультет ВГИКа (мастерская Ивана Иванова-Вано
). В 1981—1982 годах работал художником-постановщиком «Арменфильма», с 1982 года — художник-постановщик Свердловской киностудии. В 1987—1988 годах занимался на Высших курсах сценаристов и режиссёров (мастер — Фёдор Хитрук
).
Режиссёрский дебют знаменитого аниматора состоялся в 1988 году мультфильмом «Марафон»
(в соавторстве с Михаилом Тумелей
). Спустя год появилась его первая работа, выполненная в технике живописи по стеклу, прославившей его во всём мире, — «Корова»
по одноимённому рассказу Андрея Платонова
. Помимо вышеперечисленных картин, он также создал такие шедевры, как «Сон смешного человека»
, «Русалка»
и «Моя любовь»
.
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